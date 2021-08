Un jugador de Red Dead Online se convierte en héroe por dar caza a los racistas

Red Dead Redemption 2 se ha convertido en toda una referencia de calidad y superación. Después de todo, el equipo de Rockstar Games no se ha limitado únicamente a un aprobado, sino que ha buscado la perfección. Por ello, tenemos ante nosotros una propuesta en la que la compañía ha ofrecido lo mejor, incluyendo en su modo multijugador, Red Dead Online. En este se ofrece un amplio mundo de posibilidades, incluyendo las opciones para ser un héroe.

El componente social de este modo es uno de los mayores atractivos de esta propuesta. De ahí que haya grupos que se han ido formando con el tiempo, incluyendo bandoleros y negocios formados por acuerdos. Sin embargo, no todo es bueno, sino que hay un clan racista que se ha dejado ver por el lugar y que ha causado ciertos problemas, estropeando la experiencia de los jugadores.

Los miembros de este clan no se esconden y muestran abiertamente una vestimenta completamente blanca para sus personajes, dejando claro que no aceptan a los negros. Por suerte, hay quienes no están dispuestos a que ese tipo de actos tengan lugar en el juego. ¿Cómo? A base de dar caza a este tipo de jugadores. Así nace el usuario de TikTok Ubrellaboy, quien ha tomado el papel de “cazador” para eliminar a ese clan racista y todo aquel que muestre que está de acuerdo con ellos.

Sus hazañas lo han convertido en un ídolo, sobre todo por lo locas que son las hazañas que realiza para eliminar a cada uno de los miembros. Y es que son tantas las ocasiones en las que les ha hecho la vista imposible, que ya ha llegado a mostrar 15 formas distintas de eliminarlos. Y parece que esta propuesta seguirá aumentando ya que no está dispuesto a relajar su actuación hasta que la cosa cambie.

De este modo, este jugador ha demostrado que con la lucha constante de los jugadores se pueden conseguir cosas maravillosas. Tendremos que esperar un poco más para comprobar lo que realmente se puede hacer y, sobre todo, que estos jugadores puedan demostrar que no hay espacio para los jugadores que quieran estropear la experiencia de juego del resto. Quizás, una nueva propuesta pueda ser unirse a las hazañas de este Tiktoker para acabar con los malos actos.