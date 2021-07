“Se le juzgó un poco injustamente”: elXokas opina sobre el polémico doblaje de Space Jam 2 y las críticas contra Lola Índigo

Muchos esperaban con ganas la vuelta de Space Jam con una aventura de los Looney Tunes y la estrella de baloncesto LeBron James. Una propuesta que mostrase una vez más a estos grandes personajes en la pantalla del cine con nuevos rivales a los que superar y un enfoque renovado. Sin embargo, mientras que la propuesta parecía ser el motivo perfecto para reencontrarse con estos personajes, un cambio en las voces dio paso a un gran caos en redes sociales.

Lola Índigo confirmaba a sus seguidores que sería la voz de Lola Bunny, un sueño que afirmaba que se había hecho realidad finalmente. Sin embargo, la acogida no era tan buena, ni por seguidores ni por actores de doblaje. Por supuesto, streamers como elXokas no dudaron en meter un toque de humor afirmando que, ya que él es conocido en redes sociales como LeBron James, él quiere ser la voz del jugador. Sin embargo, esta broma finalmente ha acabado dando lugar a algo mucho más profundo.

Las críticas a la cantante no han dejado de llegar, habiendo todo tipo de opiniones. Por ello, el famoso streamer no ha dudado a la hora de compartir su opinión, de profundizar un poco más en el tema haciendo un repaso a todo lo sucedido. Y es que, como él bien indica, incluso llegamos a tener actores de doblaje en España a la altura de los grandes personajes a los que ponen voz, como Robert De Niro entre muchos otros.

Con esto en mente, comienza a repasar la historia, mostrando el momento en el que Lola Índigo confirma el anuncio oficial en redes sociales y como, entre algunas felicitaciones, también recibe todo tipo de críticas que incluso ahora siguen llegando. Afirma que comprende que los dobladores, quienes se dedican a esto profesionalmente, se preocupen y muestren su disgusto en base a esta decisión. Después de todo, es una forma de quitarles una oportunidad. Sin embargo, también afirma que las críticas llegan a la persona equivocada.

Por una parte indica que se llegó a criticar a Lola Índigo por realizar un casting cuando no se sabía si esta había llegado a prepararse o no. Después de todo, ella no había mostrado cómo sería su adaptación para el personaje ni tampoco se le dio la oportunidad. De hecho, lo que más critica es precisamente la forma en la que se atacó, afirmando que no deja de ser una persona tras una red social que, únicamente, mostraba su ilusión ante un nuevo proyecto. A pesar de que, a su vez, también asegura que ha estado muy de acuerdo con algunos de los comentarios de los actores de doblaje. Después de todo, se trata de una profesión a la que ha costado mucho darle el reconocimiento que realmente merece.

Xokas habla desde el cariño a la hora de definir que esta profesión no es sencilla, que no es fácil dar voz a un personaje que está roto por el dolor o enfadado. Por ello, cree que hay darle reconocimiento pero sin faltarle al respeto a la cantante que, por el momento, solo ha visto la posibilidad de cumplir su sueño. A pesar de que, como bien afirma, entiende algunas de las posturas, a pesar de que otras las ve injustas.