"El karma no avisa": ElXokas manda un mensaje a todos los que se dedican a ofender a los demás

ElXokas ha vuelto a realizar un breve speech enfocado a su comunidad. El streamer gallego quiso destacar, más allá de los números, el buen ambiente de su comunidad. Durante la TwitchCup de Pokémon, ElXokas ha recibido un gran apoyo de sus seguidores, al igual que en eventos anteriores como Marbella Vice o Rust.

En los últimos días, no todo han sido alegrías. ElXokas sufrió un hackeo cuando se enfrentó a Ibai, además de recibir todo tipo de spam en su chat, situación que por suerte no le ha provocado ningún problema con Twitch. En relación a la actitud de estos usuarios, el streamer gallego ha mandado un contundente mensaje.

"Todos los que habéis estado en los streaming siendo positivos, apoyando a los demás, etc, me representáis. Los demás sois unos hijos de p*** y ojalá os den mucho por cul* en la vida. Prestadme atención. Todos los que no sigáis esa actitud y ese patrón la vida os va a joder todo lo que pueda y yo estaré para verlo desde ahí arriba. Os veré cómo os va mal, porque el karma no avisa"; sentenciaba ElXokas.

Después de la situación que se dio en el directo de Ibai durante el combate Pokémon y los usuarios que trataron de boicotear el streaming, ElXokas no dejó títere sin cabeza con un estilo que ya es innato en él: sin pelos en la lengua. "Todos los que no aportáis nada, acabaréis cayendo a la lona. Es cuestión de tiempo"; añadía .