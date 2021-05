Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan presenta el esperado gameplay de Rengoku

A lo largo de los últimos meses, las noticias sobre Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan no han dejado de aumentar. Y es que la obra de lucha basada en Demon Slayer se muestra prometedora y, más aún, capaz de sorprender a todos los jugadores. Claro que, por el momento, no tenemos señales de que vaya a salir en España, a pesar de que muchos ya han mostrado sus ganas de poder disfrutar de la propuesta.

Pero mientras seguimos a la espera, el estudio CyberConnect2 nos sigue mostrando novedades sobre la obra. En esta ocasión, tras confirmar que Rengoku será un invitado muy especial, ha llegado el momento de verlo en acción. Y, por suerte, su gameplay es más que prometedor. Una maravilla visual que, sin duda, se acerca muy bien a lo presentado tanto en el anime como en el manga.

El Pilar del Fuego no podía dejar atrás la espectacularidad de sus movimientos. Por ello, sus cinemáticas a la hora de atacar o incluso la forma en la que puede librarse de cualquier obstáculo es, sin duda, fantástica. De hecho, muchos lo consideran uno de los luchadores con los movimientos más espectaculares que se han visto hasta la fecha, demostrando que nadie puede dudar de su gran habilidad como luchador.

Por ahora hemos tenido grandes presentaciones como la de Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e incluso Inosuke Hashibara, pero con ninguna de ellas se ha llegado a hablar de un estreno en España. Eso sí, lo que podemos saber es que tiene planeado su estreno para este mismo año y estará disponible en Japón para PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.