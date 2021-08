Lanza la PS5 de su novio por la ventana: el último TikTok viral del que todo el mundo habla

En las redes sociales podemos encontrar auténticas barbaridades. Después de todo, son muchos los usuarios que buscan hacerse virales a base de crear auténticas locuras, interpretando historias curiosas, bailes del momento o, simplemente, con algún que otro acto alocado que deja a la comunidad sin saber muy bien lo que han visto. De hecho, este ha sido el caso de una tiktoker que ha dejado al mundo haciéndose la gran pregunta: “¿Por qué?”.

Desde que fue publicado, el vídeo no ha hecho más que seguir aumentando las visualizaciones dado que la comunidad de jugadores sufre ante lo visto. Y es que mientras que muchos esperan impacientes el regreso de stock para hacerse con una PS5, esta joven ha tomado la decisión de arrojar la consola de su novio, exactamente una PlayStation 5 que actualmente está agotada, por el balcón. Un acto que, como bien puedes imaginar, ha dividido las opiniones de la comunidad, siendo una gran mayoría la que está totalmente en contra del suceso.

Un vídeo que deja con todo tipo de preguntas y pocas respuestas

En el vídeo se puede ver a esta mujer de vestido rosa sosteniendo la consola de su novio. Por supuesto, no está sola pues se puede escuchar a otras personas que la animan a tirarla por el balcón. Finalmente, tras verse con los ánimos suficientes, acaba por lanzar esta por el balcón para dar el final que ha resultado desgarrador para la comunidad de jugadores y los gritos de esas mismas personas que la habían animado. Y es que muchos no entienden el motivo de este acto.

Si bien se sabe que se trataba de la consola de su novio por la descripción del vídeo, los motivos que la llevaron a realizar este acto son totalmente incomprensibles. Después de todo, no se llega a relatar en ningún momento los motivos que han podido llevarla a cometer este acto, a pesar de que muchos califican que se trata simplemente de una broma para poder hacerse viral, señalando que la consola es falsa.

Sin embargo, hay quienes afirman que también puede tratarse de un enfado con motivo de una discusión o algo entre la pareja. Lamentablemente no hay respuestas, a pesar de que la comunidad se encuentra dividida con algunos apoyando a la mujer e indicando que posiblemente el novio se lo merecía mientras que otros señalan que ni por un enfado se debe realizar un acto similar. No importa si se trata de una consola o no, señalan que el simple hecho debería tener algún tipo de consecuencia legal contra ella.

Sin saber si se trata de un intento de crear un vídeo viral o simplemente por venganza, lo que está claro es que, de ser real, esta mujer no solo ha destrozado una consola superior a los 400 euros, sino que además ha destrozado una de las consolas más deseadas actualmente en el mercado. Lo que está claro es que, de la peor forma posible, sí ha logrado hacerse viral.