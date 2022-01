Látigos por medallas: La cruel idea que se planteó para Pokémon que nadie hubiera soportado

Desde sus primeras entregas, Pokémon instauró unas mecánicas que han definido en cierta manera muchas de JRPGs que llegaron a posterior. Coleccionar criaturas y entrenarlas para ganar los campeonatos más importantes son conceptos que todos conocemos de sobra, pero ¿cómo eran las primeras ideas que tenía Game Freak en mente para su saga estrella?

Gracias al canal Did You Know Gaming hemos podido conocer que el estudio japonés tenía un planteamiento muy diferente al que conocemos hoy en día basado en las medallas. Éstas se pueden conseguir después de derrotar al entrenador o líder del gimnasio de turno. Lo que tal vez muchos no sepan es que dicho sistema, en los inicios de la franquicia, tenía a los cinturones como grandes protagonistas.

Tal y como cuenta Akihito Tomisawa en el libro 'Game Freak: The Creative Group Rewrite the Rules in the World of Play', los humanos emplearían cinturones para medir su rango como entrenadores. La idea expuesta por el exdesarrollador del estudio suena interesante, sin duda, salvo por un pequeño matiz que no gustó en la propia Game Freak.

Y es que dichos cinturones se emplearían también para golpear a los Pokémon, es decir, un látigo para entrenar a las criaturas. La idea de plantear la relación de los Pokémon con los entrenadores como criaturas a las que entrenar, pero desde un prisma de mascota dejaba claro que el uso de cinturones alejaba el concepto de amistad. 'Era demasiado cruel hacer que el jugador azotara a sus Pokémon', añade Akihito en el libro. El utilizar cinturones para entrenar a los Pokémon era demasiado cruel, y en Game Freak tomaron la iniciativa de apostar por algo diferente y menos agresivo.

Este mismo mes de enero llegará a Nintendo Switch, Leyendas Pokémon: Arceus. Un nuevo título de la franquicia que ha sorprendido a propios y extraños por abordar por primera vez en la saga el género del mundo abierto y la aventura como nunca se ha visto.