LEGO Super Mario muestra su lado más terrorífico con su set ambientado en Luigi’s Mansion

Nintendo siempre se muestra dispuesta a aceptar nuevos retos y sorprender a los jugadores con contenido inesperado y fascinante. Esto lleva a que muchos se encuentren con sorpresas llamativas que no solo tienen relación con los juguetes. Y es que, después de formar parte del mundo de los juguetes, ¿cómo no sacar partido a esta propuesta? De este modo se nos presentaba en su día la llegada de LEGO Super Mario y este no ha querido quedarse solo.

LEGO Luigi ya lleva un tiempo entre nosotros y su ambición no se acaba. Por ello, las sorpresas vienen de la manera más inesperada, esta vez con su propuesta más aterradora y es que el mundo de Luigi’s Mansion ha llegado a LEGO con una propuesta llamativa y peligrosos enemigos. Con estreno para el 14 de enero, la compañía ha querido mostrar lo que este nuevo pack de expansión ofrece a los jugadores.

Al igual que sucede con otros packs de LEGO Mario, esta propuesta replica escenarios que los jugadores ya han visto en los títulos y, por supuesto, algunos momentos de los videojuegos. Eso sí, debes saber que estos escenarios son tanto compatibles con la figura de Luigi como con la de Mario. Ambas responderán con gestos e indicando su estado en la pantalla que tienen situada en el pecho.

LEGO Super Mario: Luigi's Mansion | Nintendo y LEGO

Además, esta nueva expansión cuenta con tres packs diferentes. En una tendremos la entrada de Luigi’s Mansion en la que, además de mostrar el cementerio y la puerta, también contiene tres figuras. Esta puede ir acompañada del pack Laboratorios y succionaentes, donde se incluye la figura del Profesor Fesor y la aspiradora succionaentes. Por último, contamos con el Juego embrujado donde se incluye al imponente Rey Boo.

Esta es la versión más aterradora de LEGO Mario y Luigi que se ha visto hasta ahora. Aunque eso sí, es una edición interesante para esos jugadores que quieren revivir las aventuras vividas con el personaje de Luigi enfrentándose a Boo y a otros peligrosos enemigos. Por ello, es una propuesta que no solo gusta a los niños, sino también a los adultos que han vivido esta gran experiencia.