La lesión de Henry Cavill durante la grabación de The Witcher que casi le cuesta la carrera

Los fans de The Witcher, tanto de la serie, los libros, como de los videojuegos, han anotado una fecha importante en su calendario: el 17 de diciembre. Esto se debe a que ese día se producirá el estreno de la segunda temporada de la serie, dando así lugar a conocer un poco más a fondo la historia de Geralt y compañía. Por ello, con intención de prepararnos un poco más para este gran estreno, uno de sus actores ha querido sincerarse sobre lo que vivió en el set de rodaje.

Henry Cavill, actor que interpreta a Geralt de Rivia en la serie, ha querido hablar un poco más sobre su situación. Exactamente de la lesión que sufrió por diciembre del año pasado. Un repaso que realizó con total sinceridad en su entrevista con The Hollywood Reporter y donde habla de que la lesión pudo ser mucho más grave de lo que se llegó a mostrar en realidad.

La lesión en cuestión fue una rotura del tendón de la corva, accidente que sufrió mientras estaba corriendo por el bosque, instante en el que se detuvo en seco. Afirma que todos llegaron a pensar que era que se había tropezado o que había una roca en el lugar. Sin embargo, él no hacía más que sentir un terrible dolor y asegura que fue afortunado de que no acabase en un desprendimiento del tendón.

Por supuesto, él no se detuvo y es que, tras una breve recuperación, regresó al rodaje, sobre todo porque tenía en mente que la serie ya había sufrido demasiados cambios en los plazos. Para poder resistir y recuperarse, Cavill acudió a una sesión tempranera de fisioterapia para que pudiese ayudarle a recuperarse mientras trabajaba todo el día. De este modo tuvieron que encontrar el equilibrio entre las prisas y el cuidado para que no empeorase la lesión y esta no acabase por suponer el fin de la carrera de Cavill dentro del género de acción.

Y esto no acaba aquí, sino que Cavill asegura que también presionó para que Geralt tuviese más diálogo puesto que el monólogo interior de Geralt resulta muy relevante para el personaje y la historia. Y es que, de este modo, demuestra Cavill una vez más que no solo tiene un gran cariño al personaje, sino la dedicación que tiene para su profesión.