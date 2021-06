Una de las licencias más queridas de Nintendo podría volver, pero con cambios

A lo largo de los años, muchos jugadores han visto crecer las licencias de Nintendo. Sin embargo, aunque algunas cuentan con un gran éxito, no siempre han conseguido mantenerse en el tiempo. De hecho, incluso han desaparecido provocando que muchos jugadores se aferren a esa última obra como el adiós que fue de lo más inesperado. Entre estas licencias de Nintendo se encuentra Star Fox.

El famoso piloto de naves nos sorprendió con grandes aventuras pero, lamentablemente, se quedó en el camino. La acción espacial dejó de llegar tras su paso por Wii U con Star Fox Zero. Sin embargo, desde entonces muchos jugadores han pedido su regreso pero, hasta ahora, nadie ha confirmado que haya un proyecto en camino. Aunque eso podría cambiar muy pronto ya que uno de sus creadores está interesado en su regreso, aunque con condiciones.

Star Fox aparece en Starlink | Ubisoft

Giles Goddard, programador del mítico Star Fox de Super Nintendo, afirma que sería interesante crear un nuevo Star Fox. Pero eso sí, no querría que fuese como hasta ahora. Es decir, afirma que él buscaría un juego mucho más directo, más fiel a las raíces del clásico sin los trucos que tenía Zero. De hecho, él querría regresar a lo que hizo que el primer Star Fox fuese divertido.

Lo que tiene claro es que, de intentarlo, tendrían que buscar los gráficos, ofreciendo alternativas llamativas. Pero no buscaría enfocarse en la propuesta poligonal, sino que trataría de encontrar algo más. Aunque, por supuesto, esto no significa que ya lo tengan en marcha, sino que están interesados en crearlo pero, por ahora, no se sabe si hay planes ya en marcha o, por el contrario, simplemente un deseo expuesto en alto.