La llamada de atención de Guillermo del Toro para Konami durante The Game Awards que no viste venir

A día de hoy escuchar el nombre de Silent Hill nos trae sensaciones agridulces. Después de todo, nos encontramos con una licencia muy querida por los fans del terror y una de esas que todos deseamos que vuelvan pero que parece que nunca tienen el regreso esperado. Sin embargo, su mención regresó hace apenas unos días por parte de Guillermo del Toro durante la gala de The Game Awards. Una mención que si bien parecía una insinuación, era algo completamente diferente.

El director de cine aprovechaba su presencia en la gala para pedir un nuevo Silent Hill. Esto provocaba que los fans creyesen que se trataba de una insinuación, un proyecto ya en marcha. Sin embargo, la realidad es muy distinta y es que el propio director ha sido el encargado de decir que se trata de una forma de llamar la atención a Konami. Eso sí, asegura que no se le puede tomar muy en serio pues él ya terminó su paso por los juegos hace años.

Silent Hill | Konami

Si bien el hecho de que el propio director de cine Guillermo del Toro, quien en su día tuvo relación con un proyecto de esta licencia puede crearnos ciertas ilusiones, está claro que no hay motivo para ello, más aún al saber que el propio director afirma que su relación con la compañía y esta licencia acabó hace tiempo. Sin embargo, no es de extrañar que muchos jugadores lo tomen en serio, sobre todo si tenemos en cuenta que este comentario no llegó en cualquier momento, sino durante una gala de videojuegos en la que no se llegó a presentar ninguna novedad de la licencia.

Eso sí, esa mención vino con una sensación de querer quejarse pues, como afirmaba durante la entrevista, tenía motivos para ello. Explica que la cancelación del proyecto es algo a lo que todavía no encuentra sentido. Afirma que el proyecto era perfecto, que tenía todos los puntos para llamar la atención de los jugadores y, sin embargo, fue cancelado. Por ello, aunque quiere pensarlo, no llega a entenderlo todavía y tuvo la necesidad de realizar esa llamada de atención.