¿Llamarías a tu hijo Game Pass? El equipo de Xbox pide a los padres que no llamen a sus hijos así

Nombrar a nuestros hijos como algunos de los personajes de videojuegos, series, libros o películas que más nos gustan se ha convertido en algo muy común. Son muchos los padres que han bautizado a sus hijos como alguno de sus personajes favoritos, incluyendo algunos nombres realmente particulares. Sin embargo, lo que no se había visto hasta ahora era nombrar a estos como un servicio de suscripción muy famoso.

Xbox Game Pass se ha ganado el cariño de los jugadores, sobre todo porque nos garantiza tener acceso a un amplio catálogo de juegos, tanto en PC, consolas o incluso nube. De hecho, estos juegos en ocasiones llegan a ser de lanzamiento, por lo que muchos lo ven como uno de los servicios más destacados del momento. Sin embargo, este éxito y cariño ha llevado a que algunos padres quieran bautizar a sus hijos con el nombre del servicio. Una idea que, sin duda, el equipo de Xbox no quiere.

The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda

Ha sido Aaron Greenberg, jefe de marketing de Xbox, quien ha pedido a los padres que no bauticen como Game Pass a sus hijos. Esto, si bien parece algo aleatorio, viene con una razón de peso. Y es que Pete Hines, de Bethesda, comentó que una familia llamó a su hijo Dovahkiin en referencia al héroe de The Elder Scrolls V: Skyrim. Un hecho que provocó que Bethesda regalase a la familia todos los juegos publicados por la compañía de esa licencia de por vida.

Si bien se trata de una broma, no sería descabellado pensar que alguna familia pudiese tener esto en mente. Por supuesto, se espera que esto no llegue a suceder y que, a pesar del gran éxito que el servicio de suscripción de Xbox tiene, los jugadores se limiten a disfrutar de su calidad y no llegar a bautizar a sus hijos como este pues, ante todo, lo importante es disfrutar de la propuesta con ciertos límites.