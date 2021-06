La llegada de las nuevas gráficas de NVIDIA desata el caos en las calles de Estados Unidos

Al igual que sucede con PS5 y la falta de unidades, los jugadores de PC están deseando hacerse con la nueva gráfica de NVIDIA, la RTX 3080 Ti FE. De hecho, tal es el deseo que en ocasiones a algunos se les va de las manos. Y si no que les pregunten a los protagonistas de Dallas, quienes acabaron con empujones y carreras con intención de hacerse con un hueco para conseguir una de las pocas ediciones presentes.

Así al menos lo ha mostrado un streamer en vivo y en directo en Twitch, donde no dudó en mostrar a sus seguidores lo que era capaz de hacer con intención de llegar a hacerse con una de las pocas unidades disponibles en la tienda. Claro que eso dio paso a comprobar cómo no era el único con intención de conseguir una, sino que la gente no dudó en echarse a correr e incluso empujarse con la simple intención de conseguir un espacio.

Los bots hacen casi imposible conseguir estas tarjetas mediante internet, por lo que muchos no dudan en lanzarse a la tienda para hacerse con una. Todo con intención de poder conseguir esa última unidad que parece estar disponible en tienda. Y aunque NVIDIA tiene claro que buscará reponer unidades pronto, parece que no todos los jugadores confían en que eso vaya a suceder pronto.

Resulta sorprendente ver a la gente lanzarse de este modo a la tienda, aunque posterior a este vídeo la situación se calmó, con la gente haciendo cola tranquilamente y simplemente a la espera de que su turno llegue. Pero sea como sea, esta no es la primera sorpresa que nos llevamos puesto que recientemente se ha conseguido vender un nugget de pollo con forma de un personaje de videojuegos.