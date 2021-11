Llegan las ciberofertas a Nintendo eShop: Más de 1000 juegos disponibles con grandes descuentos

Nintendo no quiere perderse el Black Friday, mucho menos cuando su catálogo es uno de los más amplios en lo que respecta a títulos exclusivos, multiplataforma e incluso indies. Por ello, en un momento tan señalado donde las ofertas no paran de llegar para que los jugadores puedan hacerse con los juegos al mejor precio, la compañía no duda en presentarnos las ciberofertas.

En esta colección de juegos nos encontramos con más de 1000 títulos con imponentes descuentos de hasta el 75%. Eso sí, debemos recordar que estas ofertas no estarán disponibles para siempre, sino que únicamente tendremos hasta el próximo 30 de noviembre para conseguir los mejores descuentos. Una oportunidad única para seguir llenando nuestra biblioteca de juegos.

Si tienes intención de seguir completando un poco más tu catálogo de juegos, te animamos a echar un vistazo completo a la eShop. Sin embargo, nosotros vamos a compartir contigo una lista de los juegos más destacados. Aunque en todo momento te animamos a que eches un vistazo a la lista completa de juegos que han sido recogidos para esta gran ocasión.

Los descuentos más destacados de las ciberofertas de Nintendo Switch