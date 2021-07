Una locura: ¿Pagarías 300 euros por 25 segundos de un videojuego cancelado?

Earthbound es una de esas sagas extremadamente queridas por los fans de Nintendo, pero también algo ‘maltratadas’ por la propia compañía. La última entrega de Earthbound se remonta nada más y nada menos que a Super Nintendo. Aún tratándose de una de las marcas que más huella dejaron en las dos primeras máquinas de sobremesa de la GranN, la compañía japonesa no ha vuelto a trabajar en la IP.

El último intento de Nintendo por resucitar la marca fue en 1997. Y es que la plataforma destinada para albergar Mother 3 era nada más y nada menos que Nintendo 64. Con ella se daría el salto a las 3D, ofreciendo la que hasta la fecha sería la aventura más ambiciosa de la saga hasta la fecha. Por desgracia, el proyecto caía en saco roto y Nintendo decidía cancelar el videojuego.

De Earthbound 64 conocemos algunas imágenes sueltas y brevísimo tráiler que no son difíciles de encontrar por internet. No obstante, ¿sabías que existe un CD-Rom con hasta 25 segundos inéditos de Earthbound 64? El gameplay en cuestión pertenece a la Spaceworld de 1997 y fue mostrado por Nintendo, pero con el paso del tiempo se perdió en el olvido. Ahora, gracias a un usuario se ha podido recuperar, aunque eso sí, no ha salido precisamente barato.

Zen, el nuevo propietario del CD-Rom con los 25 segundos de esta aventura cancelada, ha tenido que desembolsar la nada desdeñable cifra de 357 dólares (unos 300 euros) para poder presumir de tener en propiedad el disco en cuestión. Por si te lo estás preguntando, tú también puedes echar un vistazo al vídeo. El bueno de Zen ha tenido a bien subir el clip a su cuenta de YouTube y con ello permitiendo que el resto de fans de la saga puedan disfrutarlo.

Tal y como puede apreciarse, el videojuego mostraba un aspecto bastante avanzado de su desarrollo. Una aventura JRPG que, por desgracia, nunca llegaremos a jugar. Sigue siendo un misterio si Nintendo se decidirá algún día a recuperar la marca Earthbound. Desde luego sería toda una alegría para los veteranos de la marca y también una forma de acercar una gran franquicia JRPG para los recién llegados.