Luchador de la UFC sale al octágono con un disfraz inspirado en uno de los exclusivos de PS4

Muchos son los fans de la UFC que disfrutan de los combates y acción que se puede vivir en el octágono. Pero estas batallas han tenido un inesperado giro cuando uno de los luchadores decidió hacer acto de presencia en el evento con un inesperado atuendo. Y es que fue Israel Adesanya, conocido por sus artes mixtas, quien sorprendió a los espectadores al aparecer en el lugar con un homenaje único a Ghost of Tsushima, el exclusivo de PlayStation.

Tal y como se puede ver en el clip, este no dudó en aparecer vestido con un sombrero típico de Japón y, por supuesto, la máscara como la que usa Jin Sakai en su aventura. Un homenaje único que los fans de la obra de Sucker Punch no han dudado en aplaudir, más aún al comprobar que el luchador es un verdadero fan de la obra exclusiva y que garantiza una experiencia sin igual.

Si bien muchos en un principio pensaba que se trataba de una simple casualidad, la realidad es muy diferente. Y es que este afirma que se vio impresionado tanto por la estética del personaje como por su jugabilidad. Tras disfrutar un poco de la obra, decidió que el personaje se veía chulo y él quería seguir sus pasos viéndose igual de chulo. De tal forma que no dudó en aparecer así en el lugar.

Lo que sí compartió fue el hecho de que jugó a Ghost of Tsushima tras disfrutar de otro de los exclusivos de PlayStation. Exactamente de The Last of Us 2. Y para ambos juegos lo único que puede decir es que son estupendos. De hecho ha disfrutado de ambos de principio a fin, por lo que los jugadores tienen ante ellos dos exclusivos igual de sorprendentes y fascinantes.