Marvel's Avengers añade micropagos 'pay-to-win', a pesar de las promesas de sus creadores

Marvel’s Avengers es una de las mayores licencias del entretenimiento actual, sin embargo su salto a los videojuegos a través del ambicioso proyecto de Square Enix y su estudio Crystal Dynamics no fue tan bien como se esperaba. Su concepto de juego a largo plazo (al estilo Destiny), con la llegada de contenido constante y su particular representación de los superhéroes de Marvel no terminó de convencer a los jugadores.

La idea de Square Enix con esta lucrativa licencia era la de construir un videojuego en el que tener enganchados a los jugadores de forma constante y, como es lógico, poder sacarle un partido económico a largo plazo. Como es habitual, para poder exprimir al máximo este tipo de juegos, desde el lado de las compañías se recurre a los pequeños contenidos de pago y este caso no es excepción.

Desde su lanzamiento Marvel’s Avengers no ha estado exento de microtransacciones con una tienda dentro del propio juego, sin embargo los consumibles se plantearon siempre como de corte estético a través de skins y objetos. Este enfoque fue respaldado por Scott Amos, máximo responsable de Crystal Dynamics hace un año en una entrevista en GamesIndustry, sin embargo parece que la promesa ha quedado en el olvido.

Marvel's Avengers | Square Enix

“Tu Viuda Negra puede ser diferente a mi Viuda Negra, solo un poco o puede que mucho dependiendo de lo que quieras y cómo desbloquees cosas. En términos de cómo lo monetizamos, tendremos cosméticos, no muros de pago en el juego”, afirmaba entonces el ejecutivo.

"Cosméticos y no muros de pago" la promesa olvidada de los desarrolladores del juego

En los últimos días, coincidiendo con la llegada de Marvel’s Avengers a Xbox Game Pass (la suscripción de juegos de Xbox), el juego ha introducido potenciadores de experiencia y de recursos, lo que ha desembocado en protestas por parte de los jugadores. El cambio se une a la decisión el pasado mes de marzo de ralentizar la velocidad a la que los jugadores subían de nivel en el juego, alargando las horas de duración artificialmente. Estos consumibles introducidos nos permiten evolucionar a nuestro personaje más rápido en el juego por tiempo limitado respecto a jugadores que no pagan; es decir se trata de comprar con dinero real una ventaja que marca la diferencia en el juego.