Más de 3000 euros pagan algunos jugadores para tener un objeto exclusivo en su partida

A lo largo de los últimos años se ha dado a conocer la gran preocupación de muchos jugadores a la hora de pensar en tener que pagar por disfrutar de ciertos contenidos. Un dilema que ha acabado con micropagos en muchos juegos y una política que muchos desarrolladores se niegan a llevar a cabo. Sin embargo, hay quienes prefieren ir un paso allá, dando paso a una situación que llega a resultar surrealista.

Roblox se ha convertido en uno de los juegos más populares debido a su estilo y grandes oportunidades que ofrece. Sin embargo, a día de hoy su mayor escándalo viene unido al hecho de que muchos jugadores han llegado a gastarse hasta 4000 dólares en comprar un bolso virtual de la marca Gucci. Un gasto que, según mencionan desde Polygon, se debe a una colaboración exclusiva de la marca con el juego para ofrecer contenido exclusivo.

Con esta colaboración se llegó a ofrecer la creación de un nivel personalizado, un jardín de Gucci e incluso la venta de objetos cosméticos de la marca. Algunos productos van de gafas con diamantes que costaban alrededor de 1.40 dólares hasta un bolso que aproximadamente tenía un precio de 5.50 dólares. Si bien esto puede parecer bastante barato, sobre todo para estar relacionado con la marca, el hecho de que solo estuviese disponible por tiempo limitado trajo consigo el caos.

Dado que solo se podían comprar en un día concreto durante una hora, muchos jugadores no dudaron en adquirir estos de forma masivas. De este modo consiguieron poder revender estos productos por precios realmente elevados. A día de hoy estos productos que se podían adquirir por un precio asequible ahora están a 4.115 dólares. Y no, no se trata de un simple caso, sino que son muchos los productos que se venden a este precio.

Por supuesto, se espera que se tome algún tipo de medida para regular este tipo de monetización. Después de todo, se trata de uno de los casos que todos los desarrolladores tienen en su punto de mira, con intención de acabar con este y con todo tipo de propuestas no deseadas. Más aún al tratarse de un juego donde incluso se encuentran niños.