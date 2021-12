¿Men in Black: el videojuego? Surgen pistas sobre el proyecto que ya estaría en marcha

Con el paso de los años, los desarrolladores de videojuegos han tenido la oportunidad de fascinar a los jugadores con distintas propuestas. Un vistazo al catálogo de las consolas o de las tiendas digitales para ordenador nos hace comprobar que no solo tenemos propuestas originales, sino también adaptaciones de películas y series que han tenido un gran éxito. Por ello, ¿por qué no traer un clásico a la actualidad?

Hace unos meses rondaba por internet un rumor sobre el posible trabajo de un estudio de videojuegos que traería de vuelta el mundo de Men in Black en forma de juego. Si bien este rumor no pudo ser confirmado, una nueva filtración vuelve a activar las alarmas. Esta vez no solo al hablar de que el proyecto sigue en marcha, sino que además apunta a datos muy interesantes en lo que respecta a su jugabilidad.

Siendo un rumor que comenzó en 4chan y ha llegado a Reddit, se habla de que el juego sería un mundo abierto que presentaría un sistema de niveles y progreso para los Agentes. Estos, además, irían en base a tu elección para la historia del personaje, pudiendo optar por profesiones como policía. Nuestro personaje tendría la capacidad de neutralizar a civiles, a pesar de que es una mecánica de la que no se debe abusar puesto que esto tendría serias consecuencias en nuestro rango como Agente.

Además de esto, el juego presentaría una mecánica de ciclo de día y noche, contando con alienígenas que estarían muy presentes en la noche, a pesar de que no siempre estarán dispuestos a darnos problemas. Sin embargo, parece que su historia contaría con un giro argumental importante del que, por el momento, no se han querido ofrecer datos.

Por supuesto, como hemos indicado al principio, se trata de un rumor que reaviva una mención de hace meses, un proyecto sobre el que, por ahora, no se han confirmado datos ni se ha apuntado a un estudio exacto. Por ello, a pesar de lo interesante que pueda resultar la información, debemos tomar esta con pinzas y esperar pacientemente a su confirmación o, en caso contrario, a que se niegue su existencia.