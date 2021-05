¿Metroid Prime Trilogy para Switch? Un ex desarrollador explica por qué no deberíamos hacernos ilusiones

Nintendo es una de las empresas de videojuegos más aclamadas e importantes de la industria. No solo por ser la pionera es una gran diversidad de géneros, sino también por ser los padres de algunas de las sagas más relevantes del sector como Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing o Super Smash Bros. No hay nada igual en lo que respecta a las entregas de la gran N, y los fans esperan con ganas el regreso de Metroid.

Durante el E3 2017 Nintendo presentó Metroid Prime 4 para Nintendo Switch. A pesar de que se esperaba que su lanzamiento tuviera lugar ese mismo año, desafortunadamente el director ejecutivo de la compañía nipona, Shinya Takahashi, apareció pidiendo disculpas en un vídeo explicando que debían empezar el desarrollo desde cero. Esto significa que pasarán varios años hasta que volvamos a tener noticias sobre este ambicioso proyecto.

Uno de los rayos de luz que tienen a los fans en vilo desde hace tiempo tiene que ver con los rumores de la vuelta de Metroid Prime Trilogy para la consola híbrida de Nintendo. El desarrollo ya habría concluido y está a la espera de poder presentarse en algún momento. Sin embargo, un ex desarrollador de Retro Studios ha dado su opinión sobre por qué cree que estos rumores son completamente imposibles.

Metroid Prime 3 | Nintendo

Esta creencia difundida a través de redes sociales tiene sus orígenes en los listados de algunos minoristas pero, por supuesto, la colección todavía no se ha materializado para poder decir que es real. De acuerdo a las palabras de Michael Wikan, ex desarrollador y diseñador de Metroid Prime, la razón principal por la que esto es poco probable que suceda es básicamente porque Retro Studios ya no tiene las herramientas de edición necesarias para trabajar con el código original del título. En consecuencia, actualizar los tres juegos para reproducirlos en Nintendo Switch es una tarea que requeriría un esfuerzo adicional, sobretodo en Metroid Prime 3.

El desarrollador expone que “Fue sencillo actualizar Metroid Prime 1 y 2 a controles de movimiento, pero convertir Metroid Prime 3 a controles normales sería un esfuerzo hercúleo, ya que está codificado de manera muy específica usando disparadores volumétricos para detectar el movimiento de maneras precisas para hacer entradas específicas de botones, y los jefes están configurados para tener en cuenta la facilidad de apuntar mediante gesto”.