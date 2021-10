Microsoft ya piensa en adaptar Age of Empires IV a consolas, pero piden calma a los fans

Age of Empires IV llega hoy mismo a PC. Ha sido una larga espera hasta el regreso de la franquicia reina en esto de los RTS, pero sin duda ha merecido la pena. Age of Empires IV convencerá a los fans incondicionales de la marca, pero se presenta también como una puerta de entrada única para los nuevos en el género.

Relic confiesa que ahora comenzarán a pensar en cómo adaptar el videojuego a un mando; una tarea que puede ser titánica

Con su lanzamiento ya con la luz verde, Relic ya está pensando en su siguiente desafío: adaptar Age of Empires 4 a consolas. Será por supuesto en Xbox, aunque desde el estudio han pedido algo de calma a los fans.

Adam Isgreen, director creativo de Relic, ha concecido una entrevista al medio Multiplayer en la que ha profundizado sobre cómo abordarán esta adaptación del videojuego a consolas. 'Estamos pensando en vosotros'; decía en relación al público de consolas. 'Tan pronto como terminemos de administrar el lanzamiento del juego en PC, comenzaremos a pensar en cómo hacer que funcione en consolas'.

Age of Empires 4 | Relic Entertainment

Adam quiere dejar claro que por ahora no han concretado cómo se realizará este proceso; 'no tenemos planes definitivos' pero sí reconoce que 'es ahora cuando empezaremos a pensar en ello'. Adaptar un juego de estrategia a un mando no es tarea fácil, en especial un título como Age of Empires y en el que se tienen que tener en cuenta muchísimos factores como menús, gestionar unidades, etcétera.