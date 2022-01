Millones en recaudaciones y todavía en desarrollo: La campaña de Star Citizen no llegará pronto, según sus desarrolladores

Paciencia parece ser la palabra exacta para describir a los jugadores de Star Citizen. Después de todo, el simulador espacial ha demostrado ser todo un prodigio en lo que quiere mostrar y la experiencia que quiere ofrecer. Sin embargo, desde su presentación oficial ha pasado por todo tipo de problemas, betas y, simplemente, actualizaciones de información que dejan claro que los jugadores tienen que ser pacientes.

La obra es prometedora y cargada de oportunidades, sobre todo si echamos un vistazo a su campaña donde grandes actores han participado, incluyendo a Mark Hamill. Sin embargo, pese a todas sus promesas, por ahora tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de lo que realmente tiene para ofrecer esta experiencia. Al menos así lo indica el equipo puesto que no cuentan lanzar la obra antes de un año o dos.

Star Citizen | Cloud Imperium Games

Por palabras del COO del estudio, Carl Jones, el director de la obra está más centrado en la propuesta, ayudando a los desarrolladores de la campaña. Por ello, esperan poder avanzar más rápido en la propuesta y, con suerte, acabar el juego pronto. Eso sí, no pretenden poner una fecha y es que, a pesar de las ganas de los jugadores para poder verlo, tienen claro que no van a mostrar más imágenes ni adelantar acontecimientos. Quieren dejar claro que estrenarán la obra cuando esta esté completamente lista.

No están dispuestos a comprometer un juego en el que creen por poner tiempos y acelerar los recursos. Quieren estar seguros de que, cuando lancen la propuesta, es porque la obra realmente está lista para su lanzamiento. Ante todo, quieren estar seguros de que la obra se lanza cuando realmente tienen que lanzarla y no corriendo riesgos de anticiparse y que no salga tal y como deseaban.