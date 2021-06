Minecraft Java Edition: Cómo migrar tu cuenta de Mojang a Microsoft

Aunque muchos lo han retrasado desde hace un tiempo, todos finalmente tendrán que pasar a migrar la cuenta de Mojang a Microsoft. Todo para poder seguir disfrutando de Minecraft Java Edition. Y es que, aunque será obligatorio en el futuro, por el momento sigue siendo una opción que poder retrasar. Aunque han adelantado que será una opción más segura.

Si bien el procedimiento es bastante sencillo, eso no evita que muchos jugadores se estén preocupando. Por ello, vamos a explicaros cómo proceder al cambio y que no resulte tan tedioso como puede parecer. Después de todo, Microsoft y Mojang han procurado que el cambio pueda resultar cómodo para todos los usuarios. Y que, sobre todo, se disfrute de la mejor sensación posible.

Minecraft | Mojang AB

Pasos a realizar para migrar la cuenta de Mojang a Microsoft

Antes de nada debes saber que esta migración será escalonada. Es decir, que si tu cuenta no tiene el aviso, no podrás realizar todavía la migración. Pero en caso de que ya hayas visto este aviso y no sepas por dónde empezar, te indicamos los pasos que debes seguir para que sea mucho más sencillo.

Una vez tengas el mensaje para poder migrar tu cuenta, haz clic en el anuncio . En este se mostrará el tema de la migración.

. En este se mostrará el tema de la migración. El mensaje, por supuesto, aparecerá tanto en el lanzador del juego como en la página de perfil en Minecraft.net.

Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft o crea una nueva.

o crea una nueva. Se te pedirá que configures el perfil de Xbox.com.

No te preocupes, no necesitas la consola para esto .

. Confirma la migración a la cuenta de Microsoft y listo.

A partir de este punto la migración se realizará de forma automática. Tú no tendrás que preocuparte de nada. Y por supuesto, disfrutarás del mejor servicio posible.