Minecraft: Trucos y consejos para exprimir al máximo el juego

El mundo de Minecraft es prometedor y está cargado de grandes experiencias para los jugadores. Por ello, no es de extrañar que, pese a los años que hayan pasado o incluso las propuestas que otros desarrolladores presenten, todavía haya gente que disfrute del juego. De hecho, incluso que algunos streamers regresen a la obra siempre que tienen oportunidad, llegando incluso a crear series para inventar sus propias historias de rol.

Por ello, ya sea que quieres iniciarte o simplemente que buscas consejos para mejorar dentro de este fascinante mundo, tenemos para ti una serie de consejos que no puedes perderte. Una propuesta con la que conseguirás sobrevivir sin importar el nivel en el que juegues o incluso si decides participar en un mundo donde hay más jugadores. Lo importante es que logres hacer que tu personaje prospere.

A la hora de crear, recuerda que los patrones son dibujos

Si en algún momento has querido hacer algún tipo de arma o herramienta y no sabías por dónde empezar, simplemente mira su icono e imítalo. Esto se debe a que los patrones de creación siempre son dibujos del objeto en realidad. De este modo puedes tener una especie de referencia para llevar a cabo tu obra.

Minecraft | Microsoft

Selecciona tu punto de reaparición

No importa si ya llevas un tiempo jugando o incluso acabas de empezar, es importante saber que puedes llegar a cambiar tu punto de reaparición. Para ello es tan sencillo como crear una cama y dormir en ella. De este modo conseguirás que tu punto de reaparición sea nuevo, cambiando al último lugar en el que pasaste la noche.

Evita morir cuando estás rodeado

Si el peligro te acecha y no ves una salida, mira el suelo y comienza a construir un pilar. Date prisa y no dudes en alcanzar los 12 o 13 bloques de altura. De este modo no habrá enemigo que pueda alcanzarte y podrás seguir adelante o incluso esperar a que pase el peligro de la noche.

Consigue toda la madera de un árbol

Incluso esos árboles muy altos que parecen imposibles de exprimir tienen un truco. A la hora de talar estos árboles, no tales el bloque más bajo, sino que debes buscar los intermedios. Ahora súbete en el bajo para talar hacia arriba. En caso de que sigas teniendo bloques hacia arriba, comienza a construir un pilar bajo tus pies y de ese modo podrás exprimir al máximo la madera.

Puedes iluminar sin gastar recursos

En caso de que estés creando tu casa o simplemente no quieres que los peligros de la noche te sorprendan, lo mejor es tener iluminación. Para ello, entra en los ajustes del juego y sube el brillo y el gamma. De este modo tendrás mejor visibilidad sin la necesidad de gastar recursos en antorchas.

Minecraft | Mojang

En caso de que no puedas evitar consumir recursos para iluminar

Por supuesto, siempre hay enemigos que se ven afectados por la luz. De hecho, hay una clase que, tan pronto como ve la iluminación, no duda en alejarse. Por ello, siempre es bueno tener antorchas cerca. Lo mejor es que rodees el refugio de tu personaje, de ese modo evitarás que algunos enemigos se acerquen a tu zona.

Monta una granja para controlar la alimentación

Si bien matar animales parece una de las opciones más factibles, la realidad es que es mucho mejor que construyas una granja para tu personaje. De este modo podrás tener tanto animales como plantación. Y, con suerte, hasta un refugio. Lo mejor es que cuando quieras ir de misión, tendrás provisiones seguras.

En caso de que haya Creepers, consigue un gato

Parece una tontería, pero si quieres evitar a los Creepers, lo mejor es tener un gato cerca. Estos no solo resultan adorables en el juego, sino que además te protegen. Si tienes un gato cerca de tu hogar, podrás conseguir evitar a los Creepers.

Evita las grandes caídas

En caso de que te muevas a una gran altura y no quieras caerte, existe un truco realmente sencillo. Agacharse es la solución perfecta para poder moverte tranquilo, incluso cuando tienes que moverte cerca de un borde.