Los momentos más épicos del E3: ¿cuál es tu favorito?

El E3 2021 ha dado el pistoletazo de salida. El evento más importante de videojuegos ha iniciado su andadura apostando de nuevo por el formato digital debido a la COVID-19. Al igual que el año pasado, Geoff Keighley ha sido el encargado de abrir la veda con el Summer Game Fest, presentando así nuevos detalles sobre algunos de los juegos ya anunciados, pero también otros a estrenar.

Con el Summer Game Fest iniciando la feria, a lo largo de los próximos días se sucederán diferentes eventos que, sin lugar a dudas, nos dejarán auténticos momentos. Eso sí, por desgracia la ausencia de conferencias con público hace que cada gran anuncio se reciba de forma mucho más fría.

God of War | SIE Santa Monica Studio

Dicho lo cual, y con la ilusión del E3 2021 por delante más allá del formato actual, no se nos ocurre nada mejor que recuperar algunos de los que han sido los momentos más destacados e impactantes de anteriores ediciones. Con décadas a sus espaldas, el E3 nos ha dejado momentos para enmarcar tanto en la presentación de anuncios de juegos, pero también hardware.

Hoy no apostamos por los test de personalidad o esos personajes a los que interpretarías en la vida real; sino con un recopilatorio que es todo un viaje al pasado. No están absolutamente todos los minutos de oro de la feria angelina, pues sería poco más que imposible, pero sí que encontraréis muchos de los más recordados. Desde el anuncio de Nintendo DS en 2004, hasta la presentación y regreso de Kratos con God of War para PS4.