El monumental enfado de Auronplay por el que podría abandonar Marbella Vice

Auronplay ha explotado. El streamer, uno de los más importantes del mundo y que más espectadores genera día a día, ha estallado contra la toxicidad de Marbella Vice. Este se ha convertido en un tema de debate a través de redes sociales y en los propios directos de diversos participantes en la serie organizada por Ibai, arrastrando todo tipo de comentarios entre la audiencia.

A través de su perfil de Instagram, Auronplay ha compartido sus impresiones en torno a la toxicidad y muchos de los comentarios que se generan directo tras directo. Con más de un mes a sus espaldas, parece que la continuidad de Auronplay en Marbella Vice pende de un hilo. "Hay muchas cosas que no me están gustando la verdad. O sea, la serie a nivel de números funciona espectacular, pero yo ya no me preocupo por los números desde hace tiempo", comentaba en las stories de la red social.

Uno de los aspectos que el streamer destacaba eran los números frente a los espectadores. "Si veo que algo funciona a nivel de números pero se recibe odio y toxicidad no me sirve de mucho que haya 200.000 personas. No sé que voy a hacer"; añadía. Aunque Auronplay no ha tomado todavía una decisión en firme, parece que el streamer se ha cansado de los constantes ataques por parte de los usuarios, a pesar del empeño y esfuerzo puesto en la serie. "No es nada agradable, así que voy a aprovechar este día para reflexionar", concluía en las stories publicadas el pasado 18 de mayo.

Auronplay no ha sido el único que ha estallado contra la toxicidad de Marbella Vice llevada a cabo entre los usuarios. Él mismo, en sus publicaciones de Instagram, asegura que el ambiente negativo y tóxico ha estado presente en la serie desde hace unas semanas. Auronplay cree además que incluso el cambio de rol no ha ayudado a mejorar la comunidad. 'Esta vez el personaje que he hecho no es ningún hijo de puta y aún así lo que recibe es mierda, ¿no? Todo mal'. IlloJuan, entre otros streamers, también han hablado abiertamente de la toxicidad que parece impregnar las últimas semanas de Marbella Vice.

Por ahora, Auronplay continúa su periplo por GTA V en Marbella Vice. La fecha de finalización de la serie es todavía un misterio, aunque algunos streamers ya han dejado caer que no le quedará más de un mes para su conclusión.