¡Mucho cuidado! Actualizar tu PS4 a la última versión puede estropear la consola para siempre

PS5 y PlayStation 4 recibían su última actualización hace unos días. La actualización 9.00 venía cargada de novedades, enfocadas tanto en el sistema de trofeos, la App de PlayStation e incluso la mejora de la experiencia del usuario. No obstante, la actualización 9.00 estaría dejando a más de un jugador sin su PS4, literalmente.

A través de redes sociales y foros, miles de usuarios reportan serios problemas de estabilidad, rendimiento y funcionamiento general en su PlayStation 4 a raíz de la última actualización para la consola. Sony por ahora no se ha pronunciado al respecto, y al parecer los errores del nuevo firmware no estarían afectando por igual a todos los modelos de la consola.

Errores de la última actualización de PS4

Los errores y problemas ocasionados con la instalación del firmware 9.00 de PS4 están vinculados a crasheos, congelaciones de la imagen, reinicios de la consola, bloqueos, apagados, aplicaciones que no se abren, pérdida de datos en mitad de una partida, errores de DNS o incluso la imposibilidad de instalar cualquier tipo de juegos o la propia actualización de la consola.

Dualshock 4 | Sony

Como decíamos líneas atrás, no todos los jugadores se han visto afectados por el firmware 9.00. El tipo de modelo de PS4 que tengamos parece ser el punto determinante, aunque por ahora y en base a los comentarios de varios usuarios, los problemas habrían afectado tanto a modelos estándar, slim y Pro.

A través de Reddit un usuario aseguró que 'destruyó completamente mi PS4 Pro. Intenté reinstalar el software directamente desde el sitio web de PlayStation a través del USB y por ahora no he conseguido hacerla funcionar'.

Ya he instalado la última versión de PS4, ¿qué debo hacer?

En caso de que hayas instalado la versión 9.00 de PS4, desde Neox Games te recomendamos que uses lo justo la consola; dejándola aparcada un tiempo su uso hasta una posible actualización. El que hayas instalado la versión más reciente del firmware y no te hayas encontrado ningún error no es sinónimo de que en un futuro no pudiera suceder cualquier problema.

Aunque Sony no se haya pronunciado, no sería descabellado pensar que en próximos días la compañía pudiera ofrecer una solución en forma de nueva actualización para corregir estos graves problemas.