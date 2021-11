¿La muerte de PES? El último juego de la saga de fútbol recibe la peor de las noticias

El hecho de saber que Konami tenía nuevos planes para una de sus licencias más queridas fue una gran sorpresa para los jugadores. Sin embargo, con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en una de las peores pesadillas para los jugadores. ¿Por qué? Porque no solo se confirmaba que acabaría por ser un free to play, sino porque la hoja de ruta no acabó convirtiéndose en el sueño de los jugadores.

Si bien su estreno ha sido bastante reciente, lamentablemente no ha acabado por traer buenas noticias para los jugadores. En su día ya se convertía en todo un meme debido a los errores gráficos y, aunque la compañía había indicado que esto se solucionaría pronto con un parche, parece que tardará un poco más. Después de todo, ese prometido parche para este mes de noviembre ha cambiado su fecha para primavera de 2022.

Esta información ha sido confirmada por la propia compañía en un mensaje de twitter y comunicado en la web oficial. Aquí entran en detalles indicando que, aunque han estado trabajando intensamente en la actualización y buscando novedades para la propuesta, lamentablemente tocará esperar ya que han llegado a la conclusión de que necesitan tiempo para poder ofrecer el producto de calidad que todos desean.

Esta noticia ha provocado todo tipo de quejas y, con ello, que la compañía haya tenido que confirmar los reembolsos para eFootball 2022 Player Premium Pack. Se trata de una versión que pago que incluye elementos que solo se pueden usar una vez esté el parche disponible. Por ello, ¿podríamos encontrarnos ante el final de PES? Parece que Konami tendrá que cambiar mucho sus planes para poder mejorar la situación.