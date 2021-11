Naruto llega a Fortnite y los fans están como locos

Desde su estreno, Fortnite siempre ha buscado nuevas y emocionantes formas de sorprendernos, de garantizar a todos los jugadores encontrar su lugar. Ya sea a base de modos de juego, de dar la bienvenida a la creatividad o, simplemente, garantizar encontrar la skin perfecta para cada ocasión, la compañía siempre quiere dar con ese aspecto único que lo diferencie del resto de juegos. Un detalle que ha dado paso a una de las colaboraciones más prometedoras.

Si bien la llegada de Jinx de League of Legends ha sido brutal, nada se puede comparar a la llegada de Naruto al battle royale. Y es que el ninja de mayor talento no ha perdido la invitación para participar en la brutal competición que se presenta en el mapa de este increíble juego. Tal es la propuesta que no solo nos encontramos con la llegada de Naruto, sino que este viene muy bien acompañado.

Junto con Naruto, Sakura, Sasuke y Kakashi han decidido participar para enfrentarse a los grandes peligros y retos que tienen lugar en el mapa del battle royale. Una colaboración que, sin duda, se convierte en la opción perfecta para todos los fans del manga y del anime, además de aquellos que quieren seguir completando un poco más su lista de skins dentro del juego.

Fortnite | Epic Games

Por supuesto, junto a estos personajes vienen ciertos aspectos cosméticos interesantes que se ajustan a la personalidad y diseño de cada personaje. Por ello, si quieres convertirte en uno de los personajes del manga, esta es la mejor oportunidad para ello. No solo podrás poner a prueba tu habilidad, sino dejar claro qué personaje crees que es el mejor. Y, sobre todo, lucir a los personajes con todo el cuidado de los detalles.

En caso de que quieras a estos personajes, no pierdas la oportunidad de hacerte con estos desde ya mismo. Después de todo, tras una larga espera, la compañía no ha querido dejarnos con las ganas y ha confirmado que los personajes están disponibles desde este mismo instante en el battle royale. Y lo mejor es que podrás acceder a esta desde cualquier plataforma, pudiendo jugar como quieras desde cualquier plataforma.