Naruto llega a Fortnite e internet se llena de memes: Bailes, gestos y las situaciones más bizarras

El estreno de Naruto en Fortnite era uno de los acontecimientos más esperados de los últimos meses y es que la compañía nos había confirmado que se haría realidad en algún momento de este año. De este modo, cuando se anunció no solo el estilo de las skins, sino que ya estaban disponibles, muchos no dudaron en hacerse con estas para lucirlas con orgullo en el battle royale. Sin embargo, en alguna ocasión no ha sido tal y como se esperaba.

Todos sabemos que Fortnite está cargado de modos de juego, armas, distintas zonas en el mapa y, por supuesto, bailes. Esto último parece lucir muy bien con algunas de las skins que se encuentran dentro del juego pero, ¿y qué sucede cuando es el propio Naruto o sus amigos los que realizan estos bailes? Que la situación puede volverse un poco más incómoda de lo esperado.

¿Alguna vez te habías imaginado poder ver a Naruto o Sasuke bailar al ritmo de la música actual? Pues eso es lo que están viendo los jugadores de Fortnite, lo que ha dado paso a todo tipo de inesperadas situaciones. Y podemos decir que, en más de un caso, la imagen no solo resulta divertida, sino que merece la pena echarle un vistazo. Por ello, os dejamos con algunos de los memes más destacados del momento.

Por supuesto, si quieres ser uno de los jugadores que hagan que los personajes de Naruto vivan las situaciones más pintorescas, te recordamos que están disponibles en Fortnite. El título de Epic Games no marca límites y podrás jugar con estos en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Plataformas variadas con todo tipo de posibilidades para los jugadores.