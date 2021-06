¿Necesitas renovar tu suscripción de PS Plus y PS Now? Aprovecha las ofertas de Days of Play

El evento Days of Play de Sony nos ha dejado con grandes sorpresas. Por una parte teníamos la propuesta de jugar durante un fin de semana de forma totalmente gratuita al multijugador. Todo gracias a un acceso por tiempo limitado a PS Plus. Por otra parte teníamos las ofertas, garantizando así que los jugadores puedan seguir completando su biblioteca al mejor precio posible. Y ahora llega el momento de tener acceso a la suscripción al mejor precio posible.

Si estabas planteándote renovar tu suscripción o incluso darte de alta para hacerte con un amplio catálogo de juegos y disfrutar del modo multijugador, entonces esta es la mejor ocasión posible. Después de todo, dentro de los Days of Play se han incluido interesantes descuentos para los jugadores. De hecho, con opciones que nos presentan hasta la oportunidad de conseguir el 25% de descuento en las suscripciones más potentes.

PS Now | Sony

Por una parte tenemos los 12 meses de PS Plus, suscripción que ahora podrás conseguir por 44,99 euros. Por otra parte tendrás la opción de 12 meses de PS Now, oferta que podrás adquirir también por 44,99 euros, con otro imponente descuento del 25%. De este modo tendrás acceso ilimitado durante un año a todas las ofertas y opciones que la compañía ponga a tu disposición.

En caso de que quieras optar por una prueba mucho más limitada o simplemente para probar si te convence el servicio, entonces tienes opciones de 3 meses. PS Now podrá adquirirse con una suscripción de 3 meses por 19,99 euros. Y es que, gracias a este servicio, tendrás acceso a una imponente lista de juegos que poder disfrutar tanto en PC, PS4 como PS5.

Si todavía necesitas un motivo más para hacerte con la suscripción, entonces te animamos a que eches un vistazo a las propuestas. Recientemente PS Now ha añadido a su catálogo The Witcher 3 y varias entregas de Sonic. Por su parte, PS Plus nos ofrece la oportunidad de conseguir totalmente gratis Star Wars Squadrons, propuesta que sin duda garantizará grandes dosis de diversión.