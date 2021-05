Ofertas Days of Play para PS4 y PS5: Descuentos de hasta el 80% en grandes éxitos

PlayStation nos ha dejado claro con el paso del tiempo que quiere ofrecer siempre las mejores experiencias a los jugadores. Y mientras vamos haciendo una cuenta atrás con los títulos que pueden llegar a PS Plus de forma totalmente gratuita para sus suscriptores, nos sorprende con las ofertas más prometedoras. Todo esto gracias a su campaña de Days of Play, donde busca unir un poco más a la comunidad de jugadores.

Hasta el próximo 9 de junio a las 23:59 horas, los jugadores tendrán la oportunidad de hacerse con las ofertas más prometedoras. De hecho, no solo nos encontramos con títulos multiplataforma, sino también con algunos de los exclusivos de la consola de PlayStation que mejores críticas se han llevado tanto por la crítica como por los jugadores. Y lo mejor es que estas, en algunos casos, pueden llegar a superar el 80% de descuento.

The Last of Us 2 | Naughty Dog

De este modo nos encontramos con una lista de ofertas disponible tanto para PS4 como para PS5 con nombres tan imponentes como el de The Last of Us 2 o incluso Ghost of Tsushima. Y si esto no te parece suficiente, debes saber que también encontrarás juegos deportivos como FIFA 21 o incluso NBA 2K21. A continuación compartimos una lista de los juegos más destacados de las ofertas, aunque te recomendamos echar un vistazo a la tienda para encontrar esos juegos que estabas esperando al mejor precio.

Ofertas Days of Play para PS4 y PS5: los juegos que no te puedes perder