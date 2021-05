PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos para junio 2021

El gran momento ha llegado y, aunque hace apenas unos días que circulaba una filtración con las posibles propuestas de Sony para este mes, finalmente ya tenemos la confirmación oficial. Los últimos meses han sido espectaculares, con propuestas que nos dieron la oportunidad de conseguir Final Fantasy VII Remake, Days Gone e incluso Battlefield V, siendo este último uno de los actuales protagonistas del mes de mayo. Pero debes saber que Sony no decepciona.

En este nuevo mes de PS Plus y siendo las confirmaciones para el mes de junio, la compañía ha adelantado los juegos que podremos sumar a nuestro catálogo si contamos con suscripción a PS Plus. Como grandes protagonistas del mes podremos sumar Star Wars Squadrons, Virtua Fighter V, Operation Tango y, como lazo para este gran regalo, Waves Out como parte de los PS Talents.

Como bien puedes ver, son grandes sorpresas para el mes. Por una parte tendremos la oportunidad de pilotar una espectacular nave Rebelde o del Imperio para mostrar que somos los mejores pilotos de la galaxia. Por otro lado, tendremos la oportunidad de repartir golpes con uno de los juegos de lucha de SEGA más destacados. Y en caso de que quieras una propuesta en la que colaborar con amigos, entonces Operation Tango es perfecto para ti.

Por supuesto, recordamos que estos son los juegos de junio. Por ello, si todavía no los has sumado a tu catálogo, este es el mejor momento para descargar los juegos protagonistas del PS Plus de mayo. Una propuesta que va de la acción, la supervivencia hasta un espectacular shooter que sigue siendo favorito de muchos jugadores. No dudes en poner a prueba tu habilidad y disfrutar de las mejores experiencias.