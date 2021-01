New Pokémon Snap revela nuevos detalles de su jugabilidad en Nintendo Switch

Muchos jugadores han disfrutado en su día de Pokémon Snap, un título que dejaba a un lado la idea de capturar a estas magníficas criaturas para dar paso a coger la cámara y ahí aprender un poco más sobre estas a base de sacar interesantes capturas. De este modo, con una idea tan interesante ante nosotros, llega el momento de adaptarse a los nuevos tiempos, esta vez con una nueva versión para Nintendo Switch.

Recientemente, gracias a un nuevo tráiler presentado como gran sorpresa, pudimos conocer no solo grandes características de la obra, sino también su fecha de lanzamiento. Pero para entrar un poco más en detalle, ha llegado el momento de echar un vistazo a la página oficial de Nintendo y profundizar un poco más en lo que esta gran obra tiene para ofrecernos.

New Pokémon Snap | The Pokémon Company

New Pokémon Snap no solo cuenta con una gran variedad de criaturas a las que podremos fotografiar, sino que parece que incluirá funciones online, a pesar de que por el momento la compañía no ha compartido muchos detalles al respecto. Pero si profundizamos un poco más en la búsqueda, nos encontramos con algo realmente importante para los jugadores y es, nada más y nada menos, que su peso en Switch, donde se habla que ocupe en la consola un total de 6,8 GB.

Lo que sí se ha confirmado es que tendremos opción de guardado en la nube, algo realmente interesante para no perder nunca ni nuestra partida ni nuestras capturas. Lo que sí tendremos que esperar es a conocer un poco más sobre esta ambiciosa obra que se presenta como un gran misterio para los jugadores de Nintendo Switch y que dará todo tipo de respuestas a partir del 30 de abril de este mismo año.