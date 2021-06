Nintendo Direct: Zelda Breath of the Wild 2 y todos los anuncios de la conferencia en el E3 2021

Uno de los eventos más esperados del E3 2021 finalmente ha llegado. Nintendo ha sido una de las últimas compañías en presentar sus novedades durante la importante feria. Por supuesto, no ha perdido la oportunidad de hablar de algunos de los juegos que ya tiene lanzados para sus actualizaciones, pero tampoco es que haya dudado en mostrar algunas de las novedades más inesperadas. A continuación no te pierdas el resumen completo de la velada.

Kazuya en Super Smash Bros. Ultimate

Un nuevo luchador se suma a Super Smash Bros. Ultimate. Esta vez un luchador de Tekken que ha sido una gran sorpresa. Después de todo, el personaje jugó con la emoción de ver a Ganondorf al principio, dando así la ilusión de que habría novedades sobre el aniversario de Zelda. Sin embargo, pronto nos sorprendió con un sistema jugable único y, por supuesto, un nuevo mapa que poder disfrutar. Todo prometiendo novedades sobre su jugabilidad muy pronto y, por supuesto, un estreno cercano.

Life is Strange llega a Switch

Una de las aventuras más queridas por los fans de las buenas historias llega finalmente a Nintendo Switch. Life is Strange llegará con dos propuestas sorprendentes. Por una parte tendremos la remasterización y edición completa de los primeros juegos con Max y Chloe mientras que True Colors llegará el 10 de septiembre de este mismo año. En lo que respecta al estreno de las primeras partes, pronto tendremos noticias, aunque se esperan para este mismo año.

Marvels Guardians of the Galaxy

Si bien hace unos días se confirmaba su llegada, finalmente los Guardianes de la Galaxia han confirmado su llegada el 26 de octubre a Nintendo Switch. Se estrenará mediante la nube y nos dará la oportunidad de vivir grandes aventuras con los protagonistas de una de las historias más divertidas en el espacio y que, por supuesto, nos fascinará con una propuesta única repleta de acción, decisiones y peligrosas criaturas.

Worms Rumble

Los Worms no podían perderse la oportunidad de llegar a Nintendo Switch. Por ello nos han sorprendido con un anuncio más que inesperado confirmando su llegada a la consola híbrida con dosis de acción al puro estilo de estos personajes y, finalmente, confirmando su llegada para el 23 de junio. Todo con colores y espectaculares propuestas que no os podéis perder.

Astria Ascending

Con estilo pixelado y una propuesta sorprendente, tenemos un juego con estilo único en el que los jugadores pueden disfrutar de una gran aventura que no nos podemos perder. Una banda sonora de escándalo y una propuesta sin igual, completará nuestro catálogo de Nintendo Switch a partir del 30 de septiembre.

Two Point Campus

Una de las aventuras de gestión y que más horas de diversión garantizan a los jugadores regresa con una propuesta totalmente nueva. Si bien se había confirmado hace unos días su existencia, lo que no nos esperábamos era verlo en Nintendo Switch. Eso sí, para disfrutar de este juego tendremos que esperar un poco más puesto que no estará disponible hasta 2022.

Super Monkey Ball celebra su 20 aniversario

Uno de los títulos más divertidos y alocados regresa por su 20 aniversario. Con sus mapas renovados, sus gráficos sorprendentes y, por supuesto, sus adorables personajes dispuestos a superar todos los retos, tenemos ante nosotros un nuevo título que podremos disfrutar a partir del 5 de octubre de 2021.

Evento nostálgico para los jugadores

Muchos jugadores han disfrutado de las propuestas de Super Mario Party. Pero ahora llega el momento de que todas estas se unan en un mismo espacio para poder disfrutar de mapas icónicos, grandes momentos con los icónicos personajes y, sobre todo, disfrutar de todos sus minijuegos en modo multijugador online. Este título se puede disfrutar a partir del 29 de octubre de 2021 con Mario Party Superstars.

Metroid Dread

Se venía rumoreando desde hace un tiempo y finalmente Nintendo ha confirmado la llegada de un nuevo Metroid para Nintendo Switch. Si bien no se trata de Metroid Prime 4, sí es una nueva entrega que los jugadores podrán disfrutar a partir del 8 de octubre de 2021 con estilo 2D y detalles muy bien cuidados. Acción, misterio y un mundo totalmente nuevo para poder conocer. Una propuesta que hará las delicias de todos los jugadores.

Just Dance 2022

El juego con más ritmo no podía faltar en la conferencia de Nintendo. Just Dance 2022 confirmaba recientemente su existencia y, por supuesto, ha confirmado su llegada a Nintendo Switch. No tendremos que esperar mucho, sino que estará disponible junto con el resto de plataformas el día 4 de noviembre de 2021. Nuevas canciones, coreografías espectaculares y, por supuesto, grandes momentos para los jugadores.

Cruisn Blast

Vehículos y unicornios de muchos colores son los protagonistas de esta inesperada aventura en la que las carreras son lo más importante. ¿Crees que puedes ser el más rápido de la pista en mapas que sin duda son una gran sorpresa? Entonces es el momento de que te pongas a prueba con un juego que llegará este mismo otoño.

Dragon Ball Z Kakarot

Tras su exitoso paso por PC, Xbox One y PlayStation 4, finalmente la aventura de Dragon Ball Z Kakarot también tendrá su gran estreno en Nintendo Switch. Con un lanzamiento programado para el 24 de septiembre, los jugadores pueden disfrutar de una propuesta totalmente única que, además, incluye las batallas contra los grandes jefes. Poner a prueba nuestra habilidad junto a los héroes más destacados de Akira Toriyama nunca nos ha dejado con mejor sabor de boca.

Mario Golf: Super Rush

Uno de los exclusivos que nos animará a hacer deporte junto a los personajes del Reino Champiñón no podía perder la ocasión de mostrarse en el evento. Enseñando sus modos de juego y, por supuesto, su jugabilidad única, nos ha dejado claro que tiene grandes sorpresas para nosotros que, simplemente, no nos debemos perder bajo ningún concepto.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Capcom nos lo enseñaba hace apenas unos días, pero la propuesta de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin no podía perder la oportunidad de lucirse con sus espectaculares gráficos y su emocionante historia en el Direct de Nintendo. Por supuesto, recordamos que esta propuesta se podrá disfrutar a partir del 9 de julio. Y eso sí, si no puedes esperar mucho, recuerda que habrá una demo del juego el 25 de junio.

Wario Ware regresa tras una larga ausencia

Su ausencia fue muy destacable durante los últimos años, pero por suerte se ha confirmado su llegada a Nintendo Switch. Bajo el nombre de WarioWare Get it Together, el juego nos propondrá todo tipo de minijuegos alocados y grandes propuestas para dos jugadores. Todo esto con opción a disfrutarlo a partir del 10 de septiembre.

Shin Megami Tensei V confirma fecha de lanzamiento

Si bien ya se conocía su existencia, el título no ha dudado en mostrar su jugabilidad y la oscuridad de su ambientación. Pero hay mucho más por conocer, aunque para ello, tendrás tú mismo la oportunidad el 12 de noviembre de este mismo año. Eso sí, desde Nintendo nos adelantan que muy pronto tendremos más novedades sobre el juego.

Danganropa Decadence

Tres juegos de esta alocada propuesta llegarán a Nintendo Switch. Tras atrapar a varios estudiantes de instituto, los jugadores tendrán que buscar la forma de que estos jugadores puedan escapar del lugar. Eso sí, cada vez que uno de los estudiantes muera, se celebrará un juicio en el que tendrás que trabajar duro para no perder. Por suerte, no tendremos que esperar mucho para su estreno ya que estará disponible este mismo año. Eso sí, estos podrán adquirirse tanto por separado como juntos en un mismo pack.

Project Zero: Maiden of Black Water

El terror no podía faltar en el evento y, para ello, nos muestran uno de los juegos que ha sido un completo éxito en Japón. Con fantasmas que no dudarán en atravesar la línea de la vida para darnos caza y una cámara en la que tendremos que capturarlos, tendremos que ser capaces de dejar atrás el miedo para no perder ningún tipo de oportunidad. Todo esto en una experiencia que podremos disfrutar este mismo año.

DOOM Eternal confirma su primera expansión

Ya es el momento perfecto para poder disfrutar de la nueva expansión de DOOM Eternal. Su primera expansión ya está disponible en Nintendo Switch, dejando que los jugadores pongan a prueba una vez más su habilidad contra terribles monstruos y grandes dosis de acción que no nos podemos perder.

Tony Hawks Pro Skater

Si bien ya se conocían sus planes, finalmente Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ha confirmado su llegada a Nintendo Switch el 25 de junio. Ya es posible realizar la reserva para estar listos para la gran experiencia de este título. Acrobacias sorprendentes de mano de uno de los skaters con más talento y más reconocidos en el mundo.

Strange Brigade

Un juego repleto de puzles, propuestas inesperadas y, por supuesto, criaturas imponentes a las que enfrentarnos. Tenemos ante nosotros un juego que no dejará a nadie indiferente con su acción y misterios. Y que, por supuesto, ya se puede disfrutar en Nintendo Switch. Así es que si buscabas un nuevo reto, este es el momento ideal.

Mario and Rabbids Sparks of Hope

Si bien su presentación ya fue hace unos días, Nintendo no perdía la oportunidad de recordar que los jugadores podrán disfrutar de una nueva experiencia de Mario+Rabbids en Nintendo Switch. Bajo el título de Mario + Rabbids Sparks of Hope, este gran juego estará disponible en 2022.

Regresa Advance Wars

Uno de los clásicos más deseados por los jugadores regresa con fuerzas renovadas. Si bien la espera se ha hecho muy larga, se reinventa de forma totalmente única para traernos la primera y la segunda entrega unidos. Advance Wars 1+2 estará disponible a partir del 3 de diciembre, dando más que buenos motivos para que los jugadores tengan un nuevo título para estas navidades.

Hyrule Warriors La era del cataclismo muestra su expansión

La obra de Koei Tecmo tiene novedades para los jugadores. Si bien las luchas en su versión inicial ya nos conseguían dejar con momentos más que destacados, ahora es el momento de que los jugadores disfruten de nuevas dosis de acción con Hyrule Warriors La era del cataclismo en su espectacular expansión. Esta llegará el 18 de junio y, como bien puedes esperar, tiene grandes novedades para los jugadores.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Preparando su estreno, el regreso de Skyward Sword no podía faltar a la cita. Si bien lo podremos jugar a partir del 16 de julio, la compañía no ha perdido la oportunidad de mostrarnos un poco más de su jugabilidad y, sobre todo, la mejora gráfica que lucirá en la consola híbrida.

Game and Watch de The Legend of Zelda

Para celebrar el especial aniversario de esta gran licencia, la compañía lanza una nueva Game and Watch inspirada en Zelda. Con opción a jugar a algunos de los clásicos de la saga, tenemos ante nosotros una pieza muy especial para los coleccionistas. Eso sí, tendremos que esperar hasta el 12 de noviembre de este mismo año para poder disfrutarla.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 regresa

Llegaba el momento de uno de los juegos más esperados por los jugadores. Tras una larga ausencia y falta de información por completo durante mucho tiempo, finalmente la secuela de Breath of the Wild ha tenido su gran aparición. Eso sí, tendremos que esperar hasta 2022 para poder disfrutarlo, aunque ya nos han adelantado la llegada de nuevas mecánicas jugables y grandes cambios para Link y su historia.