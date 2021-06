Xbox y Bethesda en el E3 2021: Todos los nuevos juegos y tráilers de la conferencia

La conferencia de Microsoft y Bethesda en el E3 2021 era uno de los eventos más destacados. Si bien el show de Ubisoft no decepcionó, los de Redmond han mostrado en 90 minutos un continuo no parar de nuevos juegos, novedades y tráilers. Sin Sony para el E3 2021, Microsoft lo tenía francamente fácil para 'ir con todo'. Y así ha sido. Más de una hora de contenido en el que hemos podido saber más sobre los proyectos ya anunciados para Xbox One y Xbox Series, pero también conocer detalles sobre los títulos que están por llegar durante 2022 y en adelante.

Sin más dilación, estos han sido los juegos más destacados de la presentación de Xbox y Bethesda para el E3 2021.

Starfield

Starfield | Bethesda

La conferencia de Microsoft comenzó con Starfield, el nuevo proyecto de Bethesda. Todd Howard mostró el primer tráiler del videojuego, uno de los más esperados del estudio y el primero en salirse de la dupla Fallout y Elder Scrolls. Starfield nos dejó, además, fecha de lanzamiento y plataformas confirmadas. Este RPG de acción estará disponible en Xbox Series y PC el próximo 11 de noviembre de 2022, con lanzamiento el Día 1 en Game Pass.

Stalker 2

El shooter Stalker 2 y uno de los más esperados por los jugadores más hardcore no quiso perderse el evento de Microsoft en el E3 2021. Catalogado como una verdadera experiencia de nueva generación, el título mostró el gran potencial de Xbox Series con un gameplay en tiempo real en el que el videojuego hace uso de la tecnología RayTracing. El mundo postapocalíptico de Stalker 2 os espera en Xbox Series y PC a partir de 2022, también con lanzamiento en Game Pass.

Contraband

El nuevo juego de Avalanche Studios en asociación con Xbox Game Studios ya tiene nombre: Contraband. Un juego cooperativo del que poco más sabemos, a excepción de que estará disponible en Xbox Series y Game Pass desde el día de lanzamiento. Habrá que seguirle la pista.

Sea of Thieves

Sea of Thieves era lógico que estuviera en la conferencia de Microsoft, pero lo que nadie esperaba es que el juego de piratas a cargo de Rare tuviera un crossover con nada más y nada menos que Piratas del Carible. A partir del 22 de junio Jack Sparrow y compañía aterrizarán de forma gratuita a Sea of Thieves con una historia completamente original.

Battlefield 2042

Anunciado durante la presentación de Battlefield 2042, el nuevo shooter multijugador de DICE ha mostrado su primer gameplay en la conferencia de Xbox. Como ya es habitual en la franquicia nos esperan batallas masivas contra otros jugadores, ahora más que nunca gracias al aumento de hasta 128 jugadores en pantalla. El gameplay ha dejado un grandísimo sabor de boca, recordando su fecha de lanzamiento: 21 de octubre.

HADES

El próximo 13 de agosto llegará Game Pass y consolas uno de los juegos indies más premiados de los últimos años: Hades. El título disponible para Nintendo Switch y PC, aterriza también en las consolas de Microsoft.

Halo Infinite

Uno de los grandes juegos prometidos para la conferencia de Microsoft era Halo Infinite. Título que llegará a Xbox y PC este mismo 2021 y del que hemos podido conocer mucho más gracias a un vídeo y gameplay de la próxima aventura del Jefe Maestro. Además de la Campaña y que pretende profundizar en la historia del Jefe Maestro, 343i también dio a conocer una de las grandes bazas de la saga, su multijugador el cuál estará disponible de forma gratuita. Halo Infinite estará disponible en navidades de 2021.

Diablo 2 Remake

El remake de Diablo 2 también ha estado presente en el E3 de Microsoft. El juego además de llegar a PC, también será adaptado en consolas. El próximo 23 de septiembre de 2021 podremos disfrutar de este clásico ARPG totalmente renovado a nivel visual,pero manteniendo intacta su esencia jugable y que lo convirtieron en todo un referente en su género.

Plague Tale: Requiem

Filtrado hace unos días, Plague Tale: Requiem es una realidad. Será en 2022 cuando podremos disfrutar de la secuela de A Plague Tale Innocence, un título que narra la historia de dos hermanos durante la Peste Negra. El título ha sorprendido con una cinemática y en especial su llegada a Game Pass.

Among Us

El aclamado y viral juego Among Us estará disponible en consolas y PC. Tras su paso por PC y móviles, Game Pass recibirá próximamente en Xbox y ordenadores Among Us, aunque por ahora sin fecha confirmada.

Age of Empires 4

¡Regresa la mejor estrategia! Age of Empires 4 se ha dejado ver en la conferencia de Microsoft con un nuevo gameplay y no sólo eso, desvelando también fecha de lanzamiento. El próximo 28 de octubre aterrizará en PC este esperado juego de estrategia en el que volveremos a la Edad Media.

Outer Worlds 2

Outer Worlds 2 ya es oficial. Obsidian se mete de lleno en su nueva saga con una secuela que promete llevarnos a nuevos mundos. Estará disponible desde el primer día en Game Pass tanto para PC como consola. El primer título fue muy aclamado por la crítica y público gracias a retomar el estilo de la saga Fallout.

Forza Horizon 5

Era un secreto a voces pero ya es una realidad: Regresa Forza Horizon, llevándonos en esta ocasión hasta México. La aclamada saga de conducción arcade de Playground Games estará disponible el 9 de noviembre en consolas Xbox y PC. El título volverá a apostar por el mundo abierto e infinidad de competiciones. Sus creadores han destacado la amplitud de territorios y exploración junto a nuestros amigos, siendo el componente social una de las claves de Forza Horizon 5.

RedFall

La conferencia de Microsoft ha terminado con el nuevo juego de Arkane Studios, RedFall. El título de los creadores de Prey y Dishonored es una apuesta por el multijugador cooperativo y de acción. El primer tráiler nos ha dejado entrever que encontraremos diferentes clases de personajes, teniendo que enfrentarnos a enemigos que, al parecer, serán vampiros. Su lanzamiento está previsto para consolas y de lanzamiento en GamePass en verano de 2022.