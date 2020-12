Nintendo muestra en vídeo los juegos indies más exitosos de Switch

La compañía japonesa actualmente está en el punto de mira de todos los jugadores, quienes esperan impacientes algunos de los anuncios que, a lo largo de estos años, se han estado cocinando a fuego lento. Lamentablemente, quizás por la pandemia o simplemente porque lo bueno debe tomarse su tiempo para llegar a la calidad esperada, la compañía no ha dado muchos anuncios, aunque sí grandes sorpresas en el campo de los juegos indies.

A lo largo de este 2020 estos juegos han tenido su gran papel protagonista en la tienda de Nintendo. Por ello, la compañía ha compartido un vídeo centrándose en los juegos que han conseguido destacar con luz propia a lo largo de todo este año. Eso sí, nos encontramos con nombres que, sin duda, merecen esos puestos y alguna que otra sorpresa que ya se suma a la lista de deseados de muchos jugadores.

Nintendo Switch Lite | Nintendo

Entre los juegos que presenta la compañía nos encontramos con interesantes propuestas como Hades, Streets of Rage 4, Spiritfarer e incluso Ori and the Will of the Wisps. Pero hay otros juegos que, a pesar de no ser los más conocidos, realmente merecen un gran reconocimiento, como es la tierna aventura de Carrion o la gran joya que es Sakuna: of Rise and Ruin.

Por supuesto, os animamos a echar un vistazo al vídeo que se encuentra sobre esta noticia y no dudar en conocer un poco más esos juegos indies que han sido aplaudidos tanto por crítica como comunidad de jugadores. Por ello, si te interesan, debes saber que puedes jugar a cualquiera de ellos en tu Nintendo Switch, ya sea la versión estándar como si apuestas por la versión Lite.