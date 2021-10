Nintendo Switch 2 podría ser más real de lo que pensabas

Hace apenas unas semanas llegaba a las tiendas Nintendo Switch OLED. La última versión de la consola híbrida de la GranN trae consigo el mismo diseño, pero mejorando la pantalla para su modo portátil, entre otras novedades. No obstante, la gran protagonista desde hace meses de Switch Pro o Switch 2, nombre con el que se conocería a la sucesora de la máquina.

Nintendo Switch 2, o Switch Pro, contaría con una potencia similar a las nuevas consolas de Sony y Microsoft, cuyo lanzamiento se produciría a finales de 2022 o principios de 2023

Si bien Nintendo ha asegurado que no trabaja en ningún hardware por ahora, los rumores y filtraciones de la consola han sido una constante desde hace unos meses. Ahora, el youtuber Nate the Hate ha asegurado que Nintendo Switch 2 estaría disponible en el mercado a finales de 2022 o principios de 2023.

Su información proviene de un supuesto informe oficial filtrado. En él se hace mención a las características técnicas de la máquina, la cuál utilizaría resolución 4K y una mayor potencia en relación al modelo original. De acuerdo a las características del documento, su potencia sería comparable a la de PlayStation 5 y Xbox Series X.

Su fecha de lanzamiento es bastante factible si tenemos en cuenta el tiempo que lleva disponible Switch, más concretamente 2017. La llegada de juegos tan esperados como Breath of the Wild 2 o Metroid Prime 4, entre otros, podrían no terminar de rendir como se esperan con el modelo base. Sea como fuere, Nintendo mantiene el misterio por ahora.