Nintendo Switch: un conocido insider habla sobre algunos juegos que podrán llegar en 2022

Para muchos fans de la marca y los videojuegos en general, este año ha sido bastante flojo en cuanto a juegos no solo para Nintendo Switch, sino también para el resto de plataformas. No hay que olvidar que muchos trabajos han tenido que retrasarse o pararse debido a la pandemia, por lo que hasta cierto punto este año de transición era previsible. Pero… ¿Qué llegará en 2022 para la híbrida japonesa?

Durante las últimas horas ha estado circulando por la red de redes un rumor de varios juegos que tendrá la consola mencionada anteriormente el próximo año. De hecho, el filtrador ha comentado la línea a seguir de la compañía en 2022, y la importancia del año. La información procede de Leaky Pandy, quien ha conseguido buena reputación en el pasado al hacerse realidad sus filtraciones. En este caso, a través de su cuenta de Twitter comenta lo siguiente.

"2022 debería ser un año clave para Nintendo. Sembrarán la semilla de una nueva ola de títulos perennes para hacer que la plataforma florezca en la segunda mitad de su ciclo de vida. También es emocionante escuchar acerca de la nueva propiedad intelectual, pero queda por ver cómo la introducen. Nintendo también dependerá de las colaboraciones. La forma en que han aprovechado su relación con Bandai Namco ha demostrado ser un éxito. El año fiscal 2022 deberían verse los frutos de Koei Tecmo, lanzando 2 juegos en 2 franquicias centrales de Nintendo 100% desarrolladas por KT".

Aquí es donde termina la información. No se sabe que juegos tendrá preparados Koei Tecmo, pero recordad que son los desarrolladores de Fire Emblem: Three Houses, Hyrule Warriors y la saga Fatal Frame. No hace mucho había rumores sobre el desarrollo de un nuevo Fire Emblem, por lo que uno de estos 2 juegos podría ser este. Por otro lado, cuando Leaky Pandy habla sobre los juegos que harán florecer el segundo ciclo de vida de la híbrida, seguramente se refiera a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Metroid Prime 4, Bayonetta 3 y los rumoreados nuevos juegos de Donkey Kong y Mario Kart.