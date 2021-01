Nintendo Switch Online da una nueva oportunidad para probar el servicio totalmente gratis

Poco a poco, la comunidad de jugadores se ha ido acostumbrando a la llegada de regalos y momentos de prueba de algunos servicios para saber si estos pueden convencerlos o no. Esto sucede con cada una de las compañías, las cuales tienen intención de que los jugadores puedan disfrutar de grandes propuestas de forma totalmente gratuita y por tiempo limitado.

A esta propuesta se suma Nintendo, compañía que quiere que los jugadores puedan disfrutar de la propuesta presente en Nintendo Switch Online gracias a una prueba de siete días. ¿Y lo mejor? Que cualquier usuario, incluso aquellos que ya han accedido a una prueba gratuita anterior, podrán beneficiarse de esta gran oportunidad. Eso sí, por supuesto es una prueba para todos los que no sean suscriptores.

¿Qué nos permite esta prueba? Pues podemos acceder a las partidas online en los títulos multijugador de Nintendo Switch. También nos garantiza tener acceso total a los juegos clásicos de NES y SNES. Por supuesto, también hay acceso en momentos puntuales a descuentos, pruebas gratuitas de juegos e incluso a demos a las que solo pueden acceder los suscriptores.

Por ello, tienes hasta el 1 de febrero para poder beneficiarte de esta gran propuesta. Una interesante novedad que garantiza que los jugadores puedan disfrutar de sus partidas tal y como quieran. Así es que no debes dudar en aprovechar esta gran oportunidad y sumarte a esta gran propuesta. Eso sí, recuerda que es por tiempo limitado y no importa si has accedido al servicio en anteriores ocasiones, esta prueba es también para ti.