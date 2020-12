No te acerques: Los 5 juegos peor valorados de este 2020

2020 ha sido un año plagado de grandes juegos, de eso no cabe duda. Hemos disfrutado de The Last of Us: Parte 2, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing: New Horizons o Ghost of Tsushima entre otros. No obstante tampoco nos hemos librado de lanzamientos de dudosa calidad. Es por ello y con el fin de avisaros ante su posible compra, os recomendamos que os alejéis de estos juegos.

El catálogo de Nintendo Switch crece mes a mes, pero 2020 nos ha dejado uno de los peores lanzamientos que recordamos. Hablamos de Tiny Racer, un título de conducción con coches en miniatura cuya jugabilidad es capaz de desesperar al más paciente de los jugadores.

A pesar de que las expectativas con el remake de XIII eran altas, pues hablamos de uno de los clásicos de la generación de PS2 y Gamecube, su lanzamiento ha sido cuanto menos olvidable. Nos encontramos con un producto plagado de bugs, algunos de ellos francamente preocupantes, y un control que lo hace prácticamente injugable.

XIII | Playmagic

¿Qué puede haber peor que un diseño genérico y un apartado técnico anticuado en un videojuego? Seguramente eso es lo que se estén preguntando los jugadores de Dawn of Fear, un título que precisamente nos dejará helados no por su calidad en cuanto al género del terror, sino por sus numerosos problemas.

Desde su anuncio sabíamos que Fast & Furious Crossroads iba a ser un juego deficiente. Sólo había que echar un vistazo a sus gráficos y una jugabilidad que no invitaba nada a la diversión. Dicho y hecho. Tal vez lo más sorprendente de todo sea que sus creadores son nada más y nada menos que los responsables de sagas tan aclamadas como Project Cars o Need for Speed.