Nueva cuota de autónomos: "Al que ha diseñado esto es para meterlo en la cárcel", ElXokas habla sin tapujos de la propuesta

El Gobierno y la nueva propuesta para autónomos se ha convertido en el foco de las críticas desde hace unos días en las redes sociales. De acuerdo a las palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dos de cada tres autónomos pagarían menos cuota que la actual. Dicen que los números no mienten, y no han sido pocos los que han criticado duramente la propuesta. Mientras que el sistema actual permite escoger la cuota en base a sus ingresos, la propuesta de Escrivá está dividida en 13 tramos, funcionando en base a los ingresos del autónomo.

El streamer gallego se ha mostrado muy enfadado ante la nueva propuesta de la cuota de autónomos

ElXokas ha sido uno de los miles de usuarios que ha opinado al respecto. En uno de sus directos, un espectador le preguntó si se había enterado de la nueva propuesta de Escrivá. "Mira, para empezar, todo esto es bullshit. Hay que tener muy poca vergüenza para que los autónomos tengan que pagar por ser autónomos. Que un tío que está en el tramo de 600 euros pague 281 euros es bullshit. Es una puta locura"; comentaba el streamer al ver el gráfico de la propuesta.

"Si ganas menos de 600 euros no te des de alta en la cuota de autónomos. Es lo que yo te digo. No te tienes que dar de alta de autónomos a no ser que generes 11.000 o así. Si no generas 11.000 tienes que declarar lo que ganas, pero no ser autónomo"; añadía el gallego. ElXokas criticó de forma tajante que se cobrara la mitad a todos aquellos que ganan más de 4.000 euros, pero también subir la cuota de autónomos al triple. "Después de darte encima la mitad de lo que ganamos, sólo por amor al país en lugar de irnos a Andorra".

Otro de los aspectos que el streamer señaló fue el referente a posibles soluciones, entre ellas no cobrar la cuota de autónomos y sí los impuestos; destacando que España como uno de los pocos países con este tipo de sistemas que lastra el que surjan emprendedores. "Con esto sólo haces que un tío que vive justo, viva fatal".

ElXokas no dejó títere con cabeza, quedando sorprendido ante la posible implementación de la propuesta. "Es una puta barbaridad. Que un tío que tenga un bar y que se mate de sol a sol, teniendo un asalariado y que genere 18.000 euros y de ello tengan que comer dos familias o dos personas es una barbaridad. Es de hijos de puta apretarles así el cuello. No tiene ningún sentido, ninguno"; comentaba.