El nuevo Call of Duty incluiría un modo de juego inspirado en Rainbow Six Siege, según rumores

Si actualmente los jugadores pueden disfrutar de Call of Duty Vanguard y su temporada unida al battle royale Warzone, parece que Activision ya estaría centrada en dar vida a un nuevo proyecto de Call of Duty. Todo esto debido a una serie de rumores que llaman la atención de los jugadores y que dejarían claro que la compañía ya estaría trabajando en la propuesta, dando así final a la mención de que Call of Duty acabaría con su tendencia de un título por año.

Esta vez parece que el estudio estaría trabajando en un Call of Duty Modern Warfare 2 y que, si bien hace unos días mencionaba una serie de datos interesantes, esta vez lo que ha llamado la atención de los jugadores es una mención a Rainbow Six Siege. Todo debido a que, según indica esta nueva filtración, la obra tomaría inspiración de este juego para dar vida a un nuevo modo de juego.

¿De qué se trataría exactamente? Según se menciona en la filtración, los jugadores se dedicarían a atacar o defender posiciones mientras utilizan trampas y elementos de escenario para alcanzar la victoria. ¿Cómo se conoce actualmente en el juego? Por ahora, en el rumor señalan a este modo bajo el nombre de “Atacantes contra defensores” y se divide, como bien puedes imaginar, en dos equipos con roles personalizados.

Por otra parte, se habla de que los jugadores tendrían oportunidad de destruir escenarios y fortificaciones, un sello importante dentro del competitivo de Ubisoft. Por supuesto, hay ciertos aspectos destacados en la filtración aunque, como bien indicamos, se trata de un rumor ya que, por ahora, la compañía Activision no ha confirmado ni desmentido el hecho de que ya estén trabajando en un nuevo Call of Duty.

Actualmente Call of Duty está centrado en Vanguard y Warzone, los dos títulos que unen fuerzas para ofrecer experiencias completamente únicas para los jugadores. Propuestas que, además, no solo cuentan con una historia, sino con modos de juego únicos y cuyas recompensas amplían un poco más la personalización para todos los jugadores. Por ello, si todavía no te has dejado llevar por su jugabilidad, recordamos que las obras están disponibles en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.