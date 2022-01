Battlefield, ¿un juego free to play? Sus creadores estarían barajando el salto a este formato

El estreno de Battlefield 2042 no ha sido tan rodado como muchos jugadores esperaban y es que, lamentablemente, la compañía no ofrecía lo que realmente los fans de la licencia esperaban. Sin embargo, aunque los arreglos siempre están en camino y la actitud es bastante correcta de cara a poder arreglar lo que falta, parece que no es suficiente. Por ello, parece que ni la propia EA está contenta con lo que puede ver.

Estas han sido las palabras compartidas por el filtrador Tom Henderson, quien ya es conocido por sus acertadas filtraciones al respecto de la licencia. Y quien, si bien en el pasado nos traía buenas noticias para los jugadores, esta vez expone el descontento de la propia EA, hasta el punto de que afirma que se vienen cambios puesto que la compañía está evaluando todas las opciones posibles.

Estas ideas que han comenzado a pasar por la mente de la compañía parecen incluir una mención al free to play. Eso sí, no se sabe si de forma total o incluyendo algunos modos de juego que puedan estar especialmente pensadas para los jugadores. Claro que, como muchos apuntan, no parece que vaya a ser la opción elegida puesto que se traduciría en reembolsos o, incluso, opciones con las que premiar de algún modo a los jugadores que han adquirido el juego en el lanzamiento.

Sin embargo, la idea de que puedan entremezclar el free to play con el pago resulta mucho más llamativa. Por ello, se puede esperar que algunos modos de juego tengan una adaptación a este formato. Sin embargo, queda esperar a comprobar qué sucede en el futuro y, por supuesto, cómo cambiará esto el concepto para los jugadores. Sea como sea, debemos recordar que, por ahora, se trata de una filtración y no cuenta con la confirmación oficial de la compañía, por lo que nos queda esperar un poco más.

Mientras tanto, recordamos que actualmente Battlefield 2042 está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta que, pese a las críticas, sigue avanzando en busca de dar a los jugadores la experiencia que realmente han esperado siempre y que, por supuesto, pueda ser una garantía de éxito en el futuro. Todo para mantener esa prueba de habilidad con su multijugador.