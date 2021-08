¿Un nuevo Tomb Raider en camino? El compositor y creador del juego original adelantan novedades

Al igual que sucede con el E3, Tokyo Game Show o incluso The Game Awards, la Gamescom es una de las galas más esperadas por los jugadores. Sobre todo porque se sabe que en esta siempre hay compañías dispuestas a enseñar grandes proyectos. Y parece que no nos va a decepcionar puesto que el presentador de este evento ya ha adelantado que habrá más de 30 anuncios durante el evento.

Si bien la gala daba comienzo con los anuncios de Xbox, ahora llega el momento de ir un paso más allá. Pero lo mejor es saber que la compañía no se quiere limitar a lo obvio como es el hecho de que se vaya a mostrar Far Cry 6 o Call of Duty Vanguard, sino que también se ha adelantado que llegarán algunas sorpresas. Al menos así lo ha indicado tanto el director como el compositor del Tomb Raider original, quienes afirman que debemos estar atentos durante el evento.

No han querido adelantar ningún dato sobre las novedades que podremos ver. En parte porque quieren mantener la esencia de esta propuesta. Sin embargo, sí parece que debemos estar atentos a las novedades y lo que está por llegar. Y es que si se trata de una remasterización o incluso remake de la obra original, muchos jugadores lo celebrarán tan pronto como la noticia salte.

Por supuesto, debemos ser pacientes puesto que, de momento, no se ha mencionado nada al respecto. Lo que está claro es que la compañía tiene grandes sorpresas para nosotros y, sobre todo, que la Gamescom 2021 no se va a limitar a ser un simple paso en nuestra carrera, sino que va a haber algo mucho más grande. Así es que estaremos atentos a lo que está por llegar y los videojuegos que podremos anotar en nuestra lista de deseos.