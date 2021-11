Lo nunca visto: La streamer más polémica de Twitch sufre acoso y amenazas por parte de las compañías

El nombre de Amouranth ya es reconocido a lo largo del mundo. Después de todo, esta streamer no solo ha conseguido a una buena comunidad que la apoye, sino que también ha garantizado que las críticas lleguen por algunos de sus vídeos más polémicos o algunas de sus decisiones de participar en categorías que, sin duda, no parecen encajar en el estilo de sus contenidos. Decisiones que, en más de una ocasión, la han llevado a ser censurada y expulsada de las plataformas.

Sin embargo, esta vez la streamer ha cambiado su formato para optar por criticar situaciones que la incomodan. Y es que, según parece, un representante de marca ha llevado la situación a un nivel tan incómodo que ella no ha podido evitar compartirlo tanto con la comunidad que la sigue como una forma de que otras compañeras del sector expongan su situación y no tengan miedo.

Mediante un extenso comunicado compartido en TwitLonger, la streamer explica cómo trabajar en este tipo de industria le ha puesto en contacto con grandes marcas. Afirma que la mayoría de experiencias son positivas. Sin embargo, también hay otras que han buscado explotarla y llevar la situación de relación laboral a un nivel completamente distinto al esperado.

Comenta que recientemente ha hablado con una marca que parecía ir por buen camino, sobre todo porque sabía que este partner ha trabajado con otras streamers. Por ello comenzó a trabajar con él y, en un principio, la comunicación fue muy normal. Sin embargo, con el paso de los meses la situación se volvió cada vez más rara ya que el partner indicó que se iba a mudar a su ciudad y, no solo eso, sino que quería una cena en persona.

Al recibir esa invitación afirma que se sintió incómoda y que siguió hablando sobre trabajo, dejando a un lado el tema de la cena y esa cercanía. Fue a partir de ahí cuando el problema fue a más ya que indica que el hombre cambió totalmente la forma en la que la trataba hasta acabar por amenazarla con romper el trato al pensar que había rechazado totalmente el trato.

Y si bien indica que aunque no conoce a otra mujer que haya pasado por la misma situación con este partner, no quiere quedarse callada. Si bien no comparte su identidad, ha querido compartir la situación para evitar que esto pueda volver a repetirse e incluso le pueda llegar a suceder a otra persona. Sabe que podría haber sido una simple invitación razonable, incluso inocente, sin embargo lo que no dejó pasar fue la actitud que tomó en el momento en el que creyó que había sido rechazado.