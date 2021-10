Ofertas PS Store: Descuentos en joyas ocultas de hasta el 70%

Sony sigue queriendo mantenerse en el top del top. Por ello, no solo quieren propuestas en lo que respecta a nuevos lanzamientos, sino que también nos quiere hacer disfrutar de los mejores juegos con descuentos que no hagan sufrir demasiado a nuestro bolsillo. Y esta vez no solo nos presentan grandes propuestas en juegos que han sido muy reconocidos por jugadores y medios especializados, sino también esas joyas que merecen ser descubiertas.

Así es que nos presentan los descuentos en Joyas ocultas, alcanzando un descuento de hasta el 70% con una selección que resulta increíble. Después de todo, no solo nos encontramos con juegos indies que se han llevado las mejores críticas como It Takes Two, sino también obras de estudios grandes muy reconocidos que nos han dado obras como Hellblade, Final Fantasy XV entre muchos otros.

Hellblade: Senua’s Sacrifice | Ninja Theory

Si bien te animamos a echar un vistazo a la tienda y disfrutar de los mejores descuentos, queremos ayudarte a elegir los juegos más top. Para ello, vamos a compartir contigo una serie de juegos espectaculares al mejor precio. Esos juegos que, ahora que están disponibles, deberías sumar a tu biblioteca con el mejor precio posible. Echa un vistazo a continuación y no pierdas la oportunidad.

Ofertas con descuento de hasta el 70% en PS Store