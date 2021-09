Ofertas PS Store: Descuentos en juegos de gran éxito de hasta el 70%

Sony siempre nos demuestra que tiene intención de llegar a más jugadores, de sorprenderles e incluso de garantizar que puedan seguir aumentando su biblioteca de juegos al mejor precio posible. Esto les lleva a lanzar cada poco tiempo descuentos increíbles y más que llamativos en obras muy destacadas. Y ahora, mientras tenemos nuestra mirada puesta en los próximos juegos que protagonizarán este nuevo mes de PS Plus, nos lanzan una nueva ronda de ofertas en juegos top de su tienda tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5.

En esta lista de juegos no solo nos encontramos con títulos que se han llevado las mejores críticas de medios y jugadores, sino juegos que han sido galardonados con increíbles premios e incluso propuestas que siguen siendo un gran éxito incluso años después de su lanzamiento. Esto nos lleva a ver grandes obras como The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, Returnal o incluso Call of Duty Modern Warfare a un precio que invita a sumarlo a la biblioteca.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Con intención de ayudarte en el proceso de elección, hemos seleccionado algunos de los juegos más destacados de la lista. Aunque, por supuesto, te recomendamos echar un vistazo a la lista completa presente en la PS Store y donde puedes llevarte alguna grata sorpresa entre los 123 juegos que estarán disponibles en rebaja hasta el próximo 13 de octubre.

Ofertas destacadas en PS Store