Ofertas PS Store: Dragon Ball Z Kakarot, Far Cry 5 y títulos por menos de 20 euros

Sony es de las compañías que siempre está dispuesta a garantizar que los jugadores puedan aumentar su catálogo de juegos con el mejor precio. Y es que, cada poco tiempo y en el momento más inesperado, anuncian grandes ofertas en su tienda, pudiendo de este modo ofrecer a los jugadores nuevas excusas para seguir sumando títulos únicos a su biblioteca de juegos sin que el bolsillo sufra por ello.

Para poder garantizar que tu catálogo de juegos de PS4 y PS5 siga aumentando, este es el momento ideal puesto que la compañía pone a nuestra disposición una extensa lista de juegos por menos de 20 euros. Y no, no se tratan únicamente de obras que ya tienen unos años encima, sino que también nos encontramos con algunos estrenos muy recientes y que salen un poco mejor para los suscriptores de PS Plus al contar con un descuento extra.

Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco

Con descuentos disponibles hasta el 2 de diciembre, tenemos la posibilidad de sumar grandes éxitos a nuestro catálogo. Por ello, aunque te animamos a echar un vistazo a la tienda para no perderte ningún tipo de descuento, a continuación te mostramos los títulos más interesantes con un descuento que no puedes pasar por alto.

Descuentos destacados PS Store: Ofertas con títulos por menos de 20 euros