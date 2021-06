Ofertas PS Store: Nuevos descuentos con juegos por menos de 15 euros para el mes de junio

Estamos a unas pocas horas de que el Summer Game Fest de comienzo con propuestas realmente interesantes para los jugadores. Anuncios que prometen sorpresas y que llegarán previas para prepararnos para el E3 2021. Sin embargo, hay compañías que no pierden la oportunidad y no dudan a la hora de ofrecernos imponentes ofertas en su tienda para que sigamos sumando grandes éxitos a nuestra biblioteca.

Esta no podía ser otra que Sony, quien ha compartido con los jugadores una nueva lista de “Juegos por menos de 15 euros”. Tal y como indica su nombre, los jugadores pueden hacerse con increíbles títulos por menos de esos 15 euros y estarán disponibles hasta el 23 de junio. Por ello, se trata de una interesante oferta que garantizará que te hagas con grandes éxitos al mejor precio.

Si bien os animamos a echar un vistazo a la propuesta completa para disfrutar de los mejores juegos, a continuación os vamos a compartir algunos de los títulos que no os debéis perder. Después de todo, garantizarán que todos los jugadores puedan disfrutar de las mejores ventajas posibles. Así es que no lo dudes y echa un vistazo a la lista completa en la tienda de PS Store para no perderte estos grandes juegos.

Shadow of the Tomb Raider | Square Enix

Destacados de los juegos por menos de 15 euros en PS Store