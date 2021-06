Olvídate del mando, jugar a Minecraft utilizando un juguete da mejores resultados

Minecraft es uno de los juegos más extendidos en todo el mundo. Un título de supervivencia y construcción que no entiende de edades. Una de sus ventajas, además de ser ideal para pequeños y grandes, es la posibilidad de disfrutarlo en cualquier plataforma. En pleno 2021 Minecraft se puede jugar en consolas, ordenadores e incluso dispositivos móviles.

La comunidad modder de Minecraft es muy conocida precisamente por la originalidad que destila a la hora de crear contenido. La última prueba de ello la encontramos gracias a Seth Altobelli, un usuario que ha sido capaz de crear nada más y nada menos que un mando para Minecraft utilizando ¡un juguete!

El juguete en cuestión es un producto muy vendido durante los 90, llamado Bop It. No hablamos de hacer cuatro ‘tonterías’ con la electrónica del juguete y luego conectarlo al PC. Tal y como ha mostrado Seth en un vídeo, adaptar Bop It y convertirlo en un gamepad útil para Minecraft requiere de un complejo conocimiento de matemáticas y electrónica no apto para todos.

A partir de ahí y como podéis ver el resultado es satisfactorio en cuanto a rendimiento, pero también curioso a nivel de ergonomía. Bop It ya puede decirse que está a la altura de algunos periféricos originales como aquella sierra mecánica de Resident Evil 4; u otros periféricos que los usuarios han utilizado para completar videojuegos. Dark Souls se ha convertido en el juego referencia para muchos usuarios que ‘improvisan’ con mandos. Todo vale, desde baterías de música ¡hasta plátanos!